Colo Colo ganó el Superclásico chileno.

En el Estadio Monumental Nelson David Arellano se disputó una nueva edición del Superclásico de Chile donde se enfrentaron Colo Colo y la Universidad de Chile donde el Cacique se impuso por 1 a 0 gracias al gol de Vicente Pizarro en un partido que se caracterizó por una previa caliente y un mensaje violento en las tribunas.

Bandera Colo Colo
En la previa del partido hinchas de Colo Colo dieron a conocer una nueva bandera contra la U de Chile.

Durante la semana previa al partido Marcelo Díaz (capitán de la U) hizo un comentario que hizo enfurecer a los hinchas del Colo ya que en conferencia de prensa miró hacia abajo cuando le consultaron sobre su rival, haciendo referencia a que están muy por debajo en la tabla de clasificaciones.

Por su lado, Javier Correa, ex jugador de Godoy Cruz y actualmente en el Colo Colo, recogió el guante y decidió contestarle al capitán de la U: "Lo he tenido enfrente y nunca me dijo nada, nunca me habló. Para ser guapo acá, sí está bárbaro. Después cuando uno está frente a frente ahí tiene que hacer gestos, ahí tiene que hacer las cosas".

Y las polémicas que encendieron la previa se trasladó a las tribunas cuando los hinchas del Albo decidieron chicanear a su clásico rival haciendo referencia a los actos violentos que sucedieron en Avellaneda en el partido de los Azules con Independiente.

Hinchas de Colo Colo exhibieron una bandera de venganza contra Independiente

La Garra Blanca, tal como se conoce a la barra brava del Colo Colo, decidió mostrar una bandera que tuvo a dos apuntados: Independiente y la U de Chile.

Por un lado, la amenaza tiene como destinatario al Rojo de Avellaneda ya que muestra el escudo dado vuelta y el mensaje "Los esperamos en Chile". Por el otro, el texto expresa: "Nadie golpea a nuestros hijos", chicaneando a los hinchas del Bulla.

El mensaje dirigido a Independiente y a la Universidad de Chile.

Un fallecido en el Superclásico chileno

Un hombre de 39 años, del que aún no se ha informado la identidad, cayó desde gran altura cuando intentó cambiarse de tribuna de manera irregular. Aunque fue trasladado al Hospital de La Florida en carácter de urgencia, los médicos no pudieron salvarle la vida; paralelamente, en el campo de juego se continuó disputando el partido y los protagonistas se enteraron lo sucedido una vez finalizado el encuentro.

Lucas Cepeda, jugador Albo, se manifestó al respecto en TNT Sports: "Es lamentable, no debería suceder, nos enteramos ahora, la noticia nos deja triste a todos y no se puede disfrutar de la misma manera. Le mando un saludo a su familia, mucha fuerza, Colo Colo va a estar con ustedes en todo".

