Y las polémicas que encendieron la previa se trasladó a las tribunas cuando los hinchas del Albo decidieron chicanear a su clásico rival haciendo referencia a los actos violentos que sucedieron en Avellaneda en el partido de los Azules con Independiente.

Hinchas de Colo Colo exhibieron una bandera de venganza contra Independiente

La Garra Blanca, tal como se conoce a la barra brava del Colo Colo, decidió mostrar una bandera que tuvo a dos apuntados: Independiente y la U de Chile.

Por un lado, la amenaza tiene como destinatario al Rojo de Avellaneda ya que muestra el escudo dado vuelta y el mensaje "Los esperamos en Chile". Por el otro, el texto expresa: "Nadie golpea a nuestros hijos", chicaneando a los hinchas del Bulla.

Bandera Colo Colo El mensaje dirigido a Independiente y a la Universidad de Chile.

Un fallecido en el Superclásico chileno

Un hombre de 39 años, del que aún no se ha informado la identidad, cayó desde gran altura cuando intentó cambiarse de tribuna de manera irregular. Aunque fue trasladado al Hospital de La Florida en carácter de urgencia, los médicos no pudieron salvarle la vida; paralelamente, en el campo de juego se continuó disputando el partido y los protagonistas se enteraron lo sucedido una vez finalizado el encuentro.

Lucas Cepeda, jugador Albo, se manifestó al respecto en TNT Sports: "Es lamentable, no debería suceder, nos enteramos ahora, la noticia nos deja triste a todos y no se puede disfrutar de la misma manera. Le mando un saludo a su familia, mucha fuerza, Colo Colo va a estar con ustedes en todo".