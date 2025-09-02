Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este martes 2 de septiembre de 2025

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 2 de septiembre

A la cabeza: 1888

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 1888

2: 1577

3: 6484

4: 6691

5: 8948

6: 5688

7: 7107

8: 2641

9: 1576

10: 4387

11: 7848

12: 7717

13: 6974

14: 7771

15: 9740

16: 1948

17: 4675

18: 0353

19: 8674

20: 5350

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: