La astrología señala que la entrada de la Luna en Sagitario abre un ciclo de expansión, aventuras y entusiasmo que impacta de manera especial en algunos signos del zodiaco. Esta energía impulsa a salir de la rutina, explorar nuevos horizontes y conectar con la inspiración que nace del optimismo. Los signos más compatibles con esta vibración de fuego se sentirán motivados a ir más allá de lo conocido y confiar en su intuición.
Astrología: los 5 signos que brillarán con la entrada de la Luna en Sagitario
Para la astrología, la Luna en Sagitario irradia entusiasmo, expansión y valentía, iluminando a los signos más afines con un brillo renovador