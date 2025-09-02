Inicio Sociedad Jane Austen
¿Qué personaje de las novelas de Jane Austen eres, según tu signo del zodíaco?

Cada personaje de Jane Austen tiene una personalidad enigmática y poderosa. Descubre con qué personaje eres compatible, según tu signo del zodíaco.

Paula Alonso
Descubre qué personaje creado por Jane Austen es parecido a vos

Descubre qué personaje creado por Jane Austen es parecido a vos, según tu signo del zodíaco

Jane Austen es una de las escritoras más importantes de la literatura inglesa. Varias de sus novelas han sido llevadas al cine, e incluso en la actualidad sigue cosechando seguidores en todo el mundo.

En la siguiente nota te proponemos conocer qué personaje de las novelas de Jane Austen eres, según tu signo del zodíaco.

¿Qué personaje de las novelas de Jane Austen eres, según tu signo del zodíaco?

ARIES

Eres como Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio, ya que tienes un espíritu independiente, eres ingeniosa, tienes carácter fuerte y nunca temes defender lo que piensas.

Embed - Pride & Prejudice | Completely, Perfectly, Incandescently Happy

TAURO

Te representa Elinor Dashwood de Sentido y Sensibilidad, ya que eres práctica, estable, leal y buscas seguridad. Siempre mantienes la calma, incluso en los momentos más difíciles.

GÉMINIS

Eres como Henry Tilney de La abadía de Northanger. Eres una persona divertida, perspicaz y conversas mucho. Siempre ves la vida desde un lado irónico.

CÁNCER

Eres como Fanny Price de Mansfield Park. Eres una persona reservada, sensible y protectora. Valoras el hogar, la familia y el afecto de tus seres queridos.

LEO

Eres como Emma Woodhouse de Emma. Eres carismática, segura y una gran líder. Te encanta brillar, llamar la atención y organizar la vida de los demás.

Embed - EMMA. - Official Trailer [HD] - Now On Demand and In Theaters

VIRGO

Te representa Anne Elliot de Persuasión. Eres una persona prudente, analítica y compasiva. Observas con atención todo lo que ocurre a tu alrededor y actúas con discreción y sabiduría.

LIBRA

Este signo se ve reflejado en Jane Bennet de Orgullo y Prejuicio. Eres amable, equilibrada, dulce. Siempre buscas armonía en tus relaciones.

ESCORPIO

Te representa el icónico Mr. Darcy de Orgullo y Prejuicio. Eres intenso, reservado y apasionado. Tu aura es misteriosa y escondes una lealtad inquebrantable.

SAGITARIO

Te representa Catherine Morland de La abadía de Northanger. Eres curiosa, soñadora y aventurera. Siempre buscas nuevas experiencias e historias.

CAPRICORNIO

Este signo se ve representado en el Coronel Brandon de Sentido y Sensibilidad. Eres responsable, serio y constante. Representas la firmeza y la paciencia.

ACUARIO

Eres Mary Bennet de Orgullo y Prejuicio. Eres intelectual, diferente y con ideas poco convencionales. Vives en tu propio mundo.

Embed - SENSE AND SENSIBILITY [1995] - Official Trailer (HD)

PISCIS

Eres como Marianne Dashwood de Sentido y Sensibilidad. Eres romántica, emotiva, apasionada. Tus sentimientos son muy intensos.

