¿Qué personaje de las novelas de Jane Austen eres, según tu signo del zodíaco?

Eres como Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio, ya que tienes un espíritu independiente, eres ingeniosa, tienes carácter fuerte y nunca temes defender lo que piensas.
TAURO
Te representa Elinor Dashwood de Sentido y Sensibilidad, ya que eres práctica, estable, leal y buscas seguridad. Siempre mantienes la calma, incluso en los momentos más difíciles.
GÉMINIS
Eres como Henry Tilney de La abadía de Northanger. Eres una persona divertida, perspicaz y conversas mucho. Siempre ves la vida desde un lado irónico.
CÁNCER
Eres como Fanny Price de Mansfield Park. Eres una persona reservada, sensible y protectora. Valoras el hogar, la familia y el afecto de tus seres queridos.
LEO
Eres como Emma Woodhouse de Emma. Eres carismática, segura y una gran líder. Te encanta brillar, llamar la atención y organizar la vida de los demás.
VIRGO
Te representa Anne Elliot de Persuasión. Eres una persona prudente, analítica y compasiva. Observas con atención todo lo que ocurre a tu alrededor y actúas con discreción y sabiduría.
LIBRA
Este signo se ve reflejado en Jane Bennet de Orgullo y Prejuicio. Eres amable, equilibrada, dulce. Siempre buscas armonía en tus relaciones.
ESCORPIO
Te representa el icónico Mr. Darcy de Orgullo y Prejuicio. Eres intenso, reservado y apasionado. Tu aura es misteriosa y escondes una lealtad inquebrantable.
SAGITARIO
Te representa Catherine Morland de La abadía de Northanger. Eres curiosa, soñadora y aventurera. Siempre buscas nuevas experiencias e historias.
CAPRICORNIO
Este signo se ve representado en el Coronel Brandon de Sentido y Sensibilidad. Eres responsable, serio y constante. Representas la firmeza y la paciencia.
ACUARIO
Eres Mary Bennet de Orgullo y Prejuicio. Eres intelectual, diferente y con ideas poco convencionales. Vives en tu propio mundo.
PISCIS
Eres como Marianne Dashwood de Sentido y Sensibilidad. Eres romántica, emotiva, apasionada. Tus sentimientos son muy intensos.