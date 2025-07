Jane Austen: 8 películas y series basadas en los libros de la autora inglesa

Esta es sin dudas una de las versiones más exitosas de la novela homónima de Austen. Actualmente se puede ver en plataformas como Prime Video y Netflix. Orgullo y Prejuicio narra la turbulenta relación entre Elizabeth Bennet, hija de un caballero rural, y Fitzwilliam Darcy, un rico terrateniente aristocrático. Deben superar los pecados del título, el orgullo y el prejuicio, para enamorarse y casarse.

Embed - Pride & Prejudice | Elizabeth Rejects Mr. Darcy in the Rain

Orgullo y prejuicio (1995)

Mucho tiempo antes de que se estrenara la película de Joe Wright, la cadena BBC estrenó una miniserie con Jennifer Ehle y Colin Firth en los papeles de Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy. La misma no está disponible en ninguna plataforma de streaming, pero se puede ver en Stremio.

Emma (2020)

Esta novela tuvo una adaptación en los años 90 (protagonizada por Gwyneth Paltrow), pero la versión de Anya Taylor Joy se ha llevado todos los aplausos. "Emma Woodhouse es una joven inglesa que se ocupa de las relaciones de quienes la rodean, aunque a veces de una manera un tanto entrometida", es la sinopsis de esta película disponible en Apple TV.

Embed - EMMA. - Official Trailer [HD] - Now On Demand and In Theaters