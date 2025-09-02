Video: un ladrón entró a robarle a tres mujeres adultas pero fue atacado por 15 perros

El ataque, que quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, generó conmoción entre los vecinos de la zona, quienes acudieron en ayuda del herido. Las lesiones fueron de carácter leve y no requirieron mayor atención médica.

Tras la difusión de las imágenes, surgieron dos relatos diferentes sobre lo sucedido. Por un lado, algunos sostienen que el joven habría ingresado a la propiedad con intenciones de robo y que los perros actuaron como defensa. Alrededor de 15 perros, no le tuvieron piedad con el intruso y lo atacaron por todos lados.

Por otro lado, vecinos y testigos afirman que el muchacho en realidad se había ofrecido a cortar naranjas para una vecina, y que los animales lo confundieron con un intruso debido a que la puerta de la casa había quedado abierta y por eso los canes al detectar la presencia del ocupante, se le fueron encima y lo atacaron hasta dejarlo sin sus prendas, el hombre quedó desnudo, los perros le arrancaron la ropa.

perros2 Jauría. Alrededor de 15 perros atacaron sin piedad a un supuesto ladrón que se metió a una casa.

Más allá de las versiones, lo cierto es que el ataque dejó al descubierto la peligrosidad de la situación y la tensión que genera la convivencia entre grandes jaurías y la comunidad.

El caso también abrió un gran debate sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas y la necesidad de clarificar lo ocurrido, ya que las imágenes muestran la crudeza del episodio mientras las causas siguen siendo materia de discusión.

Sin embargo, el usuario de la red social X, @cesarJuarez10, posteó que el intruso atacado por los perros es un ladrón con un grueso prontuario.