En las imágenes que se viralizaron, se puede ver al hombre mostrando la habitación de su domicilio/búnker de drogas ubicado en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Tanto en una caja como en un recipiente metálico se puede una importante cantidad de cogollos de marihuana.

Un hombre de 44 años fue detenido en Parque Barón, Lomas de Zamora, tras filmar a su hijo de nueve años fumando marihuana y compartir el video con sus allegados.

Pero en el video que filmó el propio narcotraficante aparece también su hijo, de tan sólo 9 años, sentado arriba de una cama y fumando un cigarrillo de marihuana. “Estamos con esto. Este muchachito lo conocemos. Estamos laburando ahora ya que nos dejaste tirado. Acá el pibe. Acá esto es mafia”, se escucha decir al hombre.

Días después, la Policía de Buenos Aires irrumpió en su domicilio y se llevó detenido al narcotraficante de 44 años. En su propiedad ubicado en la localidad de Parque Barón, justamente, encontraron chalecos antibalas, casi 70 envoltorios de cocaína, 650 gramos de marihuana, un revólver, una pistola y un auto Volkswagen Gol con pedido de secuestro por robo.