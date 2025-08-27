El narcotraficante fue detneido tras filmar a su hijo fumando marihuana.

Los casos de narcotráfico suelen tener cientos de repercusiones al tratarse de un delito que castiga distintos estratos de la sociedad, sin hacer ningún tipo de diferencias. Muchas veces, los niños, menores de edad, están involucrados en el mundo de las drogas. Pero el último caso que se conoció en Buenos Aires llamó más que la atención.

Es que no solamente se trató de la detención de un narcotraficante conocido como “El Tranza de Parque Barón”, quien tenía drogas, armas y vehículos robados en su poder. Sino porque el propio sospechoso filmó a su hijo, de tan solo 9 años, consumiendo estupefacientes, más específicamente fumando marihuana.

El video del narcotraficante y la detención

Las autoridades policiales y judiciales de Buenos Aires estaban tras los pasos de “El Tranza de Parque Barón” desde hace algunos días, especialmente cuando trascendió el escandaloso video.

En las imágenes que se viralizaron, se puede ver al hombre mostrando la habitación de su domicilio/búnker de drogas ubicado en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Tanto en una caja como en un recipiente metálico se puede una importante cantidad de cogollos de marihuana.

Pero en el video que filmó el propio narcotraficante aparece también su hijo, de tan sólo 9 años, sentado arriba de una cama y fumando un cigarrillo de marihuana. “Estamos con esto. Este muchachito lo conocemos. Estamos laburando ahora ya que nos dejaste tirado. Acá el pibe. Acá esto es mafia”, se escucha decir al hombre.

Días después, la Policía de Buenos Aires irrumpió en su domicilio y se llevó detenido al narcotraficante de 44 años. En su propiedad ubicado en la localidad de Parque Barón, justamente, encontraron chalecos antibalas, casi 70 envoltorios de cocaína, 650 gramos de marihuana, un revólver, una pistola y un auto Volkswagen Gol con pedido de secuestro por robo.

