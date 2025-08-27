Los casos de narcotráfico suelen tener cientos de repercusiones al tratarse de un delito que castiga distintos estratos de la sociedad, sin hacer ningún tipo de diferencias. Muchas veces, los niños, menores de edad, están involucrados en el mundo de las drogas. Pero el último caso que se conoció en Buenos Aires llamó más que la atención.
"El Tranza de Parque Barón": cayó tras filmar a su hijo de 9 años fumando marihuana
El caso de narcotráfico ocurrió en los últimos días en Buenos Aires y generó un escándalo tras la detención del hombre