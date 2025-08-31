Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport Club, dos de los representantes mendocinos en el Torneo Federal A, jugarán este lunes sus partidos reprogramados de la 7ma fecha de la Zona 1 de la Reválida, que fueron suspendidos por la intensas lluvias del fin de semana.
Federal A: cuándo juegan Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport Club sus partidos postergados por la lluvia
