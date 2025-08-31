Federal A: cuándo juegan Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport Club sus partidos postergados por la lluvia

Gutiérrez Sport Club jugará en FADEP

Gutiérrez Sport Club debía jugar el sábado desde las 15.30 en su cancha ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, el encuentro inicialmente fue reprogramado para este domingo a las 11 y volvió a postergarse para este lunes a las 16, en el estadio de FADEP y a puertas cerradas.

El Celeste, dirigido por Rodrigo Alessandrello, ya perdió la categoría pero buscará ganar su primer partido en esta fase Reválida que está afrontando con mucho juveniles.

Lo que le queda a Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport Club

Tras cumplir con la 7ma fecha Huracán Las Heras volverá a jugar de local el próximo fin de semana ante Santamarina de Tandil, mientras que Gutiérrez Sport Club lo hará de visitante ante el Atlético San Martín.

Luego, en la última fecha de esta fase Reválida, Huracán visitará a Juventud Unida, en San Luis, y el Celeste cerrará su participación de local ante Brown de Madryn.