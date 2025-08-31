Inicio Ovación Fútbol Huracán Las Heras
Federal A

Federal A: cuándo juegan Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport Club sus partidos postergados por la lluvia

Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport Club jugarán este lunes sus respectivos compromisos por la 7ma fecha de la Reválida que fueron postergados por la lluvia

Omar Romero
Huracán Las Heras jugará este lunes ante Guillermo Brown de Puerto Madryn

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport Club, dos de los representantes mendocinos en el Torneo Federal A, jugarán este lunes sus partidos reprogramados de la 7ma fecha de la Zona 1 de la Reválida, que fueron suspendidos por la intensas lluvias del fin de semana.

Huracán Las Heras buscará llegar al primer puesto en el General San Martín

El Globo lasherino, que debía jugar este domingo a las 16, se enfrentará desde las 15.30 a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el estadio General San Martín.

La dupla técnica conformada por Osvaldo Gullace - Alejandro De la Riba está invicta con dos triunfos y un empate y si logra sumar los tres puntos en casa llegará a la cima junto a Juventud Unida de San Luis.

Gutiérrez Sport Club jugará en FADEP

Gutiérrez Sport Club debía jugar el sábado desde las 15.30 en su cancha ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, el encuentro inicialmente fue reprogramado para este domingo a las 11 y volvió a postergarse para este lunes a las 16, en el estadio de FADEP y a puertas cerradas.

El Celeste, dirigido por Rodrigo Alessandrello, ya perdió la categoría pero buscará ganar su primer partido en esta fase Reválida que está afrontando con mucho juveniles.

Lo que le queda a Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport Club

Tras cumplir con la 7ma fecha Huracán Las Heras volverá a jugar de local el próximo fin de semana ante Santamarina de Tandil, mientras que Gutiérrez Sport Club lo hará de visitante ante el Atlético San Martín.

Luego, en la última fecha de esta fase Reválida, Huracán visitará a Juventud Unida, en San Luis, y el Celeste cerrará su participación de local ante Brown de Madryn.

