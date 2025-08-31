A los 15', San Martín de San Juan tuvo la chance más clara para ponerse en ventaja. River quedó mal parado, Ignacio Maestro Puch recibió un excelente pase en profundidad, y su remate dio en el poste izquierdo de Franco Armani.

Esta chance pareció despertar al Millonario, que dio el golpe apenas dos minutos después: luego de una pifia de Ian Subiabre, Santiago Lencina se sacó de encima a su marcador y remató de forma certera para poner el 1 a 0.

Embed - EL MILLONARIO DERROTÓ AL SANTO Y VOLVIÓ A LO MÁS ALTO | River 2-0 San Martín (SJ) | RESUMEN

Pero no todo terminó ahí. A los 17' Salas fue a buscar un pelotazo en profundidad, eludió de buena manera al defensor verdinegro y sacó un inmejorable remate que se coló por el palo izquierdo de Matías Borgogno.

El Millonario lidera la zona B con 15 puntos

River logró encaminar el partido en apenas tres minutos, en un primer tiempo que fue verdaderamente parejo desde el desarrollo.

En el segundo tiempo, River pudo definitivamente sentenciar el partido en los primeros minutos, en tanto que El Santo sanjuanino pudo conseguir el descuento. Sin embargo, tanto Borgogno como Armani respondieron a los llamados, y algún que otro milagro se produjo en el área local.

Triunfo más que importante para La Banda en condición de local, con el que sigue tomando confianza, rompe una racha de empates y pasa a liderar su grupo en el Torneo Clausura.