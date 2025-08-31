Con goles de Lencina y Salas

Con goles de Lencina y Salas, River volvió a sumar de a tres en el Torneo Clausura

Por la séptima fecha del Torneo Clausura, y luego de triunfar por Copa Argentina en Mendoza, River recibió a San Martín de San Juan en el Estadio Monumental. El partido finalizó 2 a 0 en favor del local, gracias a los goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

Con este resultado, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo recuperó la cima de la zona B, por la que visitará a Estudiantes de La Plata luego de la fecha FIFA.

Maximiliano Salas convirtió un nuevo tanto con la camiseta de River

River se hizo fuerte en El Monumental y venció a San Martín de San Juan

Como suele suceder, River comenzó con la tenencia y el dominio de la pelota, aunque le faltaba profundidad para lastimar al conjunto visitante. La primera chance de peligro ocurrió a los 6', cuando Juanfer Quintero mandó una pelota por encima del travesaño.

A los 15', San Martín de San Juan tuvo la chance más clara para ponerse en ventaja. River quedó mal parado, Ignacio Maestro Puch recibió un excelente pase en profundidad, y su remate dio en el poste izquierdo de Franco Armani.

Esta chance pareció despertar al Millonario, que dio el golpe apenas dos minutos después: luego de una pifia de Ian Subiabre, Santiago Lencina se sacó de encima a su marcador y remató de forma certera para poner el 1 a 0.

Pero no todo terminó ahí. A los 17' Salas fue a buscar un pelotazo en profundidad, eludió de buena manera al defensor verdinegro y sacó un inmejorable remate que se coló por el palo izquierdo de Matías Borgogno.

El Millonario lidera la zona B con 15 puntos

River logró encaminar el partido en apenas tres minutos, en un primer tiempo que fue verdaderamente parejo desde el desarrollo.

En el segundo tiempo, River pudo definitivamente sentenciar el partido en los primeros minutos, en tanto que El Santo sanjuanino pudo conseguir el descuento. Sin embargo, tanto Borgogno como Armani respondieron a los llamados, y algún que otro milagro se produjo en el área local.

Triunfo más que importante para La Banda en condición de local, con el que sigue tomando confianza, rompe una racha de empates y pasa a liderar su grupo en el Torneo Clausura.

