Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Alexis Matteo, orgulloso de la muestra de carácter del Deportivo Maipú tras el triunfo ante el líder: "El grupo..."

Deportivo Maipú venció a Deportivo Madryn y el DT del Cruzado, Alexis Matteo, ponderó a sus dirigidos.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Alexis Matteo mostró toda su felicidad tras la victoria del Deportivo Maipú. Foto: Axel Lloret/UNO.

Alexis Matteo mostró toda su felicidad tras la victoria del Deportivo Maipú. Foto: Axel Lloret/UNO.

Axel Lloret

"La idea era hacer un partido perfecto. Contra estos rivales, con tanta jerarquía y con un buen pasar, si no hacés un partido perfecto es difícil que se pueda ganar. Los chicos lo hicieron", expresó el entrenador del Deportivo Maipú, Alexis Matteo, luego del triunfo ante el elenco del sur en el Omar Higinio Sperdutti.

"Después del partido con Los Andes nos quedamos con un sabor amargo. Hoy hicimos un gran primer tiempo y el empate volvió a significar un golpe a la buena producción del equipo. Así que después, haber ganado y contra un rival que está animando el torneo, es doble satisfacción", agregó el DT en ese sentido.

matteo 2
Alexis Matteo en el encuentro entre el Deportivo Maip&uacute; y Deportivo Madryn.&nbsp;

Alexis Matteo en el encuentro entre el Deportivo Maipú y Deportivo Madryn.

El orgullo de Alexis Matteo sobre la muestra de carácter del Deportivo Maipú ante el complicado Deportivo Madryn

Deportivo Madryn es el puntero de la zona y arrastraba una seguidilla de partidos sin perder. El Deportivo Maipú, que había empatado frente a Los Andes la pasada fecha también de local, logró arrebatarle esa racha y mantenerse en zona de Reducido a cinco fechas del final de la Primera Nacional.

"Da una inyección anímica faltando cinco fechas y esto tiene que ser el piso de seguir sumando, tratando de lograr el objetivo que es meternos entre los primeros ocho", elogió a sus dirigidos Alexis Matteo y sumó: "Estoy muy feliz por el grupo y por el esfuerzo y el sacrificio. Tuvimos una muy mala noticia que fue la lesión de Gastón Mansilla y el grupo sacó pecho. El que entra, lo hace bien y como cuerpo técnico eso nos pone muy felices".

Embed - Alexis Matteo ponderó el rendimiento del Deportivo Maipú tras vencer a Deportivo Madryn

En el encuentro ante el líder, Matteo decidió la salida de Rubens Sambueza por tener una amonestación pese a que estaba haciendo un buen partido. Al respecto, el DT expresó: "Se enojó Sambu pero ya nos amigamos (risas). Estaba jugando muy bien pero uno tiene que tomar decisiones, estamos para eso. Lo charlamos y lo entendió. Él tenía una amarilla y ya había hecho faltas y estaba ahí rondando la expulsión. Y contra este rival, con un jugador menos, hubiese sido difícil. Por suerte nos salió bien". Además, el entrenador ponderó lo que significa tener un jugador de esa talla en el plantel del Deportivo Maipú: "Verlo hoy con 41 años contagiando, tirándose al piso y enojándose porque sale y no le da lo mismo, lo hace un gran referente y estamos contentos de tenerlo".

Finalmente, Alexis Matteo se refirió al ingreso de Lucas Faggioli en lugar de Franco Saccone, cambio que dio lugar al segundo gol del Cruzado y posterior victoria. "Queríamos tres centrales porque ellos tenían dos centrodelanteros. Pero no quisimos meterlo (a Lucas Faggioli) desde el minuto cero. Después que nos empatan, ellos tenían el envión anímico y ahí decidimos meter tres centrales e ingresa Lucas. Por suerte hizo el gol".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas