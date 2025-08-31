Alexis Matteo, orgulloso de la muestra de carácter del Deportivo Maipú tras el triunfo ante el líder: "El grupo..."

matteo 2 Alexis Matteo en el encuentro entre el Deportivo Maipú y Deportivo Madryn. Axel Lloret

El orgullo de Alexis Matteo sobre la muestra de carácter del Deportivo Maipú ante el complicado Deportivo Madryn

Deportivo Madryn es el puntero de la zona y arrastraba una seguidilla de partidos sin perder. El Deportivo Maipú, que había empatado frente a Los Andes la pasada fecha también de local, logró arrebatarle esa racha y mantenerse en zona de Reducido a cinco fechas del final de la Primera Nacional.

"Da una inyección anímica faltando cinco fechas y esto tiene que ser el piso de seguir sumando, tratando de lograr el objetivo que es meternos entre los primeros ocho", elogió a sus dirigidos Alexis Matteo y sumó: "Estoy muy feliz por el grupo y por el esfuerzo y el sacrificio. Tuvimos una muy mala noticia que fue la lesión de Gastón Mansilla y el grupo sacó pecho. El que entra, lo hace bien y como cuerpo técnico eso nos pone muy felices".

En el encuentro ante el líder, Matteo decidió la salida de Rubens Sambueza por tener una amonestación pese a que estaba haciendo un buen partido. Al respecto, el DT expresó: "Se enojó Sambu pero ya nos amigamos (risas). Estaba jugando muy bien pero uno tiene que tomar decisiones, estamos para eso. Lo charlamos y lo entendió. Él tenía una amarilla y ya había hecho faltas y estaba ahí rondando la expulsión. Y contra este rival, con un jugador menos, hubiese sido difícil. Por suerte nos salió bien". Además, el entrenador ponderó lo que significa tener un jugador de esa talla en el plantel del Deportivo Maipú: "Verlo hoy con 41 años contagiando, tirándose al piso y enojándose porque sale y no le da lo mismo, lo hace un gran referente y estamos contentos de tenerlo".

Finalmente, Alexis Matteo se refirió al ingreso de Lucas Faggioli en lugar de Franco Saccone, cambio que dio lugar al segundo gol del Cruzado y posterior victoria. "Queríamos tres centrales porque ellos tenían dos centrodelanteros. Pero no quisimos meterlo (a Lucas Faggioli) desde el minuto cero. Después que nos empatan, ellos tenían el envión anímico y ahí decidimos meter tres centrales e ingresa Lucas. Por suerte hizo el gol".