Qué tienes que plantar para tener un jardín rebosante de flores en septiembre

planta pensamientos.jpg Puedes cultivar pensamientos durante el mes de septiembre. Imagen: Freepik

Planifica tu jardín y cultiva en septiembre

Entre las plantas ideales para cultivar en septiembre están los pensamientos, que ofrecen flores duraderas y resistentes, además de que se pueden adaptar a los últimos fríos. Dependiendo la especie, sus pétalos son aterciopelados de colores como como azul, amarillo, blanco y púrpura.

Las caléndulas son otra opción perfecta para darle un toque ornamental a tu jardín primaveral. Requieren pocos cuidados y tienen un período de floración largo, pudiendo extenderse desde la primavera hasta el otoño. Las petunias son otra alternativa que llena de color cualquier maceta o cantero, y se pueden cultivar en septiembre.

caléndulas1.jpg Las caléndulas tienen una floración que dura prácticamente todo el año. Imagen: Pixabay

También se pueden plantar alegrías del hogar, que florecen rápidamente y son perfectas para embellecer cualquier rincón. Por último, puedes plantar gazanias, que soportan bien el sol, son resistentes a la sequía y toleran suelos pobres, por lo que son ideales para jardineros inexpertos o principiantes.

Si quieres disfrutar un septiembre lleno de flores, la clave es preparar el suelo, elegir plantas adecuadas para tu clima y seguir un riego adecuado. Con un poco de planificación y cuidado, tu jardín se convertirá en un espacio lleno perfumes irresistibles y colores.