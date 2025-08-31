Inicio Sociedad Jardín
Jardinería

Qué tienes que plantar para tener un jardín rebosante de flores en septiembre

Si quieres que el jardín de tu hogar luzca lleno de colores y perfumes irresistibles, toma nota de las recomendaciones que dejamos a continuación

Paula García
Por Paula García [email protected]
Puedes plantar flores de gazania en el jardín de casa en septiembre. Imagen: Pixabay 

Puedes plantar flores de gazania en el jardín de casa en septiembre. Imagen: Pixabay 

En septiembre la primavera comienza a desplegar su brillo y esplendor. Después del invierno, el jardín comienza a despertar, la vegetación cobra un nuevo color, se asoman los brotes y las flores, para darle la bienvenida a los meses más cálidos. Es el momento justo para pensar qué especies quieres plantar para disfrutar de un espacio lleno de vida.

Las plantas con flores no solo embellecen el entorno, sino que también generan bienestar. Sus colores, formas y aromas transforman cualquier jardín en un lugar acogedor y lleno de energía positiva. Sembrar en septiembre permite que muchas especies florezcan en su momento óptimo, garantizando un jardín vibrante y rebosante de contrastes.

Si planificas teniendo en cuenta los detalles claves, puedes tener flores durante toda la primavera y el verano. Para eso es importante hacer la elección correcta de especies, y escoger plantas en el vivero cerca de casa. También, puedes optar por semillas, pero tendrás que tener paciencia porque tardan en crecer.

planta pensamientos.jpg
Puedes cultivar pensamientos durante el mes de septiembre. Imagen: Freepik

Puedes cultivar pensamientos durante el mes de septiembre. Imagen: Freepik

Planifica tu jardín y cultiva en septiembre

Entre las plantas ideales para cultivar en septiembre están los pensamientos, que ofrecen flores duraderas y resistentes, además de que se pueden adaptar a los últimos fríos. Dependiendo la especie, sus pétalos son aterciopelados de colores como como azul, amarillo, blanco y púrpura.

Las caléndulas son otra opción perfecta para darle un toque ornamental a tu jardín primaveral. Requieren pocos cuidados y tienen un período de floración largo, pudiendo extenderse desde la primavera hasta el otoño. Las petunias son otra alternativa que llena de color cualquier maceta o cantero, y se pueden cultivar en septiembre.

caléndulas1.jpg
Las cal&eacute;ndulas tienen una floraci&oacute;n que dura pr&aacute;cticamente todo el a&ntilde;o. Imagen: Pixabay

Las caléndulas tienen una floración que dura prácticamente todo el año. Imagen: Pixabay

También se pueden plantar alegrías del hogar, que florecen rápidamente y son perfectas para embellecer cualquier rincón. Por último, puedes plantar gazanias, que soportan bien el sol, son resistentes a la sequía y toleran suelos pobres, por lo que son ideales para jardineros inexpertos o principiantes.

Si quieres disfrutar un septiembre lleno de flores, la clave es preparar el suelo, elegir plantas adecuadas para tu clima y seguir un riego adecuado. Con un poco de planificación y cuidado, tu jardín se convertirá en un espacio lleno perfumes irresistibles y colores.

Temas relacionados:

Te puede interesar