Netflix y la serie sueca que conquista al mundo con solo 6 capítulos

6 capítulos le bastaron a esta serie para ser una de las más exitosas de Netflix en lo que va del año, y es que se trata de una oferta sumamente intensa, además de que prácticamente no tiene nada de relleno. Está más que sabido que los suscriptores cada vez buscan más series y películas que cumplan con este punto, es por eso que su éxito, en parte, se explica por esto.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, y desde entonces es de las producciones suecas más elegidas de la plataforma.

Embed - Los Crímenes de Are | Tráiler en Español (Serie de Netflix) #SerieAdictos #trailerespañol #Crímenes

Netflix: de qué trata la serie Los crímenes de Are

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca de tan solo 6 capítulos, Los crímenes de Are centra su historia en: "Una detective de Estocolmo que está bajo investigación interna viaja a un pueblo de esquí para relajarse, pero la desaparición de una adolescente la trae de vuelta a sus labores".

La serie apunta a ser de las mejores historias de Netflix en el 2025, y es que a nivel Europa, ya es de las más elegidas del género.

los crimenes de are 2 Las imágenes de la serie han sorprendido a todos los suscriptores de Netflix

Reparto de Los crímenes de Are, serie de Netflix

Carla Sehn

Kardo Razzazi

Pia Johansson

Cecilia von der Esch

Moa Gammel

Shurafa de Siham

Dónde ver la serie Los crímenes de Are, según la zona geográfica