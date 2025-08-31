Netflix y la serie sueca que conquista al mundo con solo 6 capítulos

Netflix se encarga de renovar su catálogo de series y películas a diario, para conquistar a los suscriptores. Una serie llegó a la plataforma durante este 2025, y en solo un par de meses se ha convertido en una de las mayores sorpresas y promesas, cautivando a la gente con solo 6 capítulos: Los crímenes de Are.

Las series y película de producción escandinava han llegado a Netflix para convertirse en creadores de historias de suspenso, de las mejores del catálogo, y entre ellas se destacan particularmente las suecas. Esta serie llegó para confirmar que estos relatos son cada vez de mucha mejor calidad, y es que la oferta ya es de las más elegidas, y promete ser de las más vistas de todo el año.

La serie llegó en febrero y promete ser de las más vistas del género en Netflix este año

Esta serie llegó a Netflix para sumar una historia donde te sumergirás en un crimen, con tintes dramáticos, sombríos y llenos de misterio, como pocas veces te topaste en el catálogo de series y películas. Es por eso mismo que la crítica especializada, a través de reseñas, y los suscriptores de la plataforma, no dudaron ni un solo minuto en recomendarla como una de las más prometedoras.

6 capítulos le bastaron a esta serie para ser una de las más exitosas de Netflix en lo que va del año, y es que se trata de una oferta sumamente intensa, además de que prácticamente no tiene nada de relleno. Está más que sabido que los suscriptores cada vez buscan más series y películas que cumplan con este punto, es por eso que su éxito, en parte, se explica por esto.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, y desde entonces es de las producciones suecas más elegidas de la plataforma.

Embed - Los Crímenes de Are | Tráiler en Español (Serie de Netflix) #SerieAdictos #trailerespañol #Crímenes

Netflix: de qué trata la serie Los crímenes de Are

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca de tan solo 6 capítulos, Los crímenes de Are centra su historia en: "Una detective de Estocolmo que está bajo investigación interna viaja a un pueblo de esquí para relajarse, pero la desaparición de una adolescente la trae de vuelta a sus labores".

La serie apunta a ser de las mejores historias de Netflix en el 2025, y es que a nivel Europa, ya es de las más elegidas del género.

Las imágenes de la serie han sorprendido a todos los suscriptores de Netflix

Reparto de Los crímenes de Are, serie de Netflix

  • Carla Sehn
  • Kardo Razzazi
  • Pia Johansson
  • Cecilia von der Esch
  • Moa Gammel
  • Shurafa de Siham

Dónde ver la serie Los crímenes de Are, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Los crímenes de Are se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie The Are Murdes se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Los crímenes de Are se puede ver en Netflix.

