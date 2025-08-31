Netflix y la serie sueca que conquista al mundo con solo 6 capítulos

6 capítulos le bastaron a esta serie para ser una de las más exitosas de Netflix en lo que va del año, y es que se trata de una oferta sumamente intensa, además de que prácticamente no tiene nada de relleno. Está más que sabido que los suscriptores cada vez buscan más series y películas que cumplan con este punto, es por eso que su éxito, en parte, se explica por esto.
La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, y desde entonces es de las producciones suecas más elegidas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Los crímenes de Are
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca de tan solo 6 capítulos, Los crímenes de Are centra su historia en: "Una detective de Estocolmo que está bajo investigación interna viaja a un pueblo de esquí para relajarse, pero la desaparición de una adolescente la trae de vuelta a sus labores".
La serie apunta a ser de las mejores historias de Netflix en el 2025, y es que a nivel Europa, ya es de las más elegidas del género.
los crimenes de are 2
Las imágenes de la serie han sorprendido a todos los suscriptores de Netflix
Reparto de Los crímenes de Are, serie de Netflix
- Carla Sehn
- Kardo Razzazi
- Pia Johansson
- Cecilia von der Esch
- Moa Gammel
- Shurafa de Siham
Dónde ver la serie Los crímenes de Are, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los crímenes de Are se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Are Murdes se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los crímenes de Are se puede ver en Netflix.