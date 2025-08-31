Inicio Ovación Fútbol Torneo Clausura
Torneo Clausura

Torneo Clausura: Talleres perdió, no puede alejarse del descenso y Tevez está en la cuerda floja

Talleres de Córdoba cayó como local ante Deportivo Riestra, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

Por UNO
Tevez no se va

Tevez no se va, pero cada vez está más complicado.

Talleres de Córdoba cayó como local por 1-0 ante Deportivo Riestra, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.

El único gol del encuentro lo convirtió el defensor Jonatan Goitía, a los 31' del segundo tiempo y el elenco dirigido por Carlos Tevez se complicó aún más en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

tevez 1

La T se encuentra en la 28va posición de la tabla anual con 18 puntos, los mismos que Aldosivi (29), y a solo uno de San Martín de San Juan (30) que también es el último ubicado en la tabla de promedios, por lo que el segundo descenso pasaría a afectar al penúltimo de la tabla general.

Embed - EL MALEVO PISÓ FUERTE EN CÓRDOBA Y DERROTÓ A LA T DE TEVEZ | Talleres 0-1 Riestra | RESUMEN

Talleres, donde jugó el juvenil mendocino Ignacio Alastra, suma 5 partidos sin ganar y 461 minutos sin hacer goles. Al menos ahora tendrá el receso por las eliminatorias y luego visitará a Tigre el domingo 14 de septiembre.

Por su parte, Riestra se metió en zona de puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la1913com/status/1962286485564019018&partner=&hide_thread=false

Defensa y Justicia batió a Belgrano

Defensa y Justicia venció como local por 2-1 a Belgrano de Córdoba, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Embed - TRIUNFAZO DEL HALCÓN ANTE EL PIRATA EN FLORENCIO VARELA | Defensa y Justicia 2-1 Belgrano | RESUMEN

Los goles del conjunto de Varela los convirtieron Rafael Delgado, a los 8' del primer tiempo, y Juan Miritello, a los 35’ del complemento, mientras que Franco Jara de penal había convertido el tanto de la igualdad a los 30’ de la etapa inicial.

Con este resultado, los comandados por Mariano Soso alcanzaron la cuarta posición del Grupo A del campeonato local con 12 unidades y quedaron a dos del líder, Barracas Central. Por su parte, el Pirata cayó a la undécima posición con 8 puntos,

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas