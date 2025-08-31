Torneo Clausura: Talleres perdió, no puede alejarse del descenso y Tevez está en la cuerda floja

Embed - EL MALEVO PISÓ FUERTE EN CÓRDOBA Y DERROTÓ A LA T DE TEVEZ | Talleres 0-1 Riestra | RESUMEN

Talleres, donde jugó el juvenil mendocino Ignacio Alastra, suma 5 partidos sin ganar y 461 minutos sin hacer goles. Al menos ahora tendrá el receso por las eliminatorias y luego visitará a Tigre el domingo 14 de septiembre.

Por su parte, Riestra se metió en zona de puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

"No voy a cambiar la forma de pensar, voy a seguir hasta el final"



Carlos Tevez tras la caída de #Talleres frente a Riestra, además el entrenador albiazul reconoció que el problema del equipo pasa por lo mental.

Defensa y Justicia batió a Belgrano

Defensa y Justicia venció como local por 2-1 a Belgrano de Córdoba, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Los goles del conjunto de Varela los convirtieron Rafael Delgado, a los 8' del primer tiempo, y Juan Miritello, a los 35’ del complemento, mientras que Franco Jara de penal había convertido el tanto de la igualdad a los 30’ de la etapa inicial.

Con este resultado, los comandados por Mariano Soso alcanzaron la cuarta posición del Grupo A del campeonato local con 12 unidades y quedaron a dos del líder, Barracas Central. Por su parte, el Pirata cayó a la undécima posición con 8 puntos,