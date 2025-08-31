Las lluvias enturbiaron el agua e hicieron colapsar las cloacas: AYSAM advirtió por posibles cortes

Ese valor "supera los parámetros habituales de operación y va a obligar a reducir temporalmente la producción en las plantas de Benegas y Alto Godoy con el objetivo de preservar la calidad del servicio", informó AYSAM.

lluvias mendoza Las Lluvias de la tormenta de Santa Rosa dejó sus secuelas en Mendoza. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Desborde de cloacas

Pero hubo otra consecuencia indeseada de las intensas lluvias del fin de semana . En algunas zonas de Guaymallén colapsó la red de cloacas, lo que también obligó a Aysam a intervenir.

Sin embargo, en este caso la empresa lo atribuyó a "conexiones indebidas de desagües pluviales al sistema cloacal domiciliario, una práctica prohibida".

Según la explicación del área técnica de la compañía, frente a las tormentas eso "provoca un aumento significativo del caudal en las colectoras principales, generando su colapso".

El cuadro se produjo en Villa Nueva y Dorrego. Y el informe señala afectación tanto en conexiones domiciliarias como en la propia red.

En concreto, una veintena de bocas de registro se desbordaron, así como también en 9 conexiones residenciales y la colectora máxima.

Por cortes, AYSAM pide "uso responsable" del agua potable

Como consecuencia de la turbidez del agua a potabilizar, AYSAM adelantó que "podría verse afectado el servicio en algunas zonas del Área Metropolitana" del Gran Mendoza.

Para eso, las cuadrillas del área técnica de la empresa empezó a trabajar en la tarde del domingo para normalizar la situación.

Mientras dure el problema y las plantas potabilizadoras produzcan menos agua potable para la red urbana, AYSAM formuló una serie de recomendaciones:

* Mantener una reserva de agua potable embotellada de 2 litros por persona y guardarla en recipientes limpios.

* Preservar la reserva del tanque domiciliario y usarla "con moderación".

* Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.

* Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.

* Controlar pérdidas en surtidores e inodoros.