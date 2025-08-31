Las lluvias enturbiaron el agua e hicieron colapsar las cloacas: AYSAM advirtió por posibles cortes

Cesaron las lluvias pero no sus consecuencias. Además de desbordes en la red de cloacas de algunas zonas, al ingresar agua más turbia a establecimientos potabilizadores AYSAM advirtió posibles cortes en el Gran Mendoza.
Cesaron las lluvias pero no sus consecuencias. Además de desbordes en la red de cloacas de algunas zonas, al ingresar agua más turbia a establecimientos potabilizadores AYSAM advirtió posibles cortes en el Gran Mendoza.
En la zona de Urfalino (Agua de las Avispas), la empresa prestadora del suministro de agua potable detectó "niveles elevados" de turbiedad, lo que empezó a complicar la capacidad de potabilización de las plantas.
Concretamente, el nivel trepó a 5000 NTU (Unidades de Turbidez Nefelométricas), la medida estándar de partículas en suspensión del agua, que determina si es apta o no para el consumo humano.
Ese valor "supera los parámetros habituales de operación y va a obligar a reducir temporalmente la producción en las plantas de Benegas y Alto Godoy con el objetivo de preservar la calidad del servicio", informó AYSAM.
Pero hubo otra consecuencia indeseada de las intensas lluvias del fin de semana . En algunas zonas de Guaymallén colapsó la red de cloacas, lo que también obligó a Aysam a intervenir.
Sin embargo, en este caso la empresa lo atribuyó a "conexiones indebidas de desagües pluviales al sistema cloacal domiciliario, una práctica prohibida".
Según la explicación del área técnica de la compañía, frente a las tormentas eso "provoca un aumento significativo del caudal en las colectoras principales, generando su colapso".
El cuadro se produjo en Villa Nueva y Dorrego. Y el informe señala afectación tanto en conexiones domiciliarias como en la propia red.
En concreto, una veintena de bocas de registro se desbordaron, así como también en 9 conexiones residenciales y la colectora máxima.
Como consecuencia de la turbidez del agua a potabilizar, AYSAM adelantó que "podría verse afectado el servicio en algunas zonas del Área Metropolitana" del Gran Mendoza.
Para eso, las cuadrillas del área técnica de la empresa empezó a trabajar en la tarde del domingo para normalizar la situación.
Mientras dure el problema y las plantas potabilizadoras produzcan menos agua potable para la red urbana, AYSAM formuló una serie de recomendaciones:
* Mantener una reserva de agua potable embotellada de 2 litros por persona y guardarla en recipientes limpios.
* Preservar la reserva del tanque domiciliario y usarla "con moderación".
* Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
* Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
* Controlar pérdidas en surtidores e inodoros.