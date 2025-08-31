Aunque algunos de ellos son pacíficos, como los tres hermanos protagonistas, un mal mayor acecha en las sombras, y tan solo un misterioso cubo venido del espacio parece tener la salvación de la humanidad.
Tras el accidente que una nave atlante sufre en las inmediaciones de su tribu, la zona se convierte en un polvorín: los Cuervos son capaces de todo con tal de hacerse con la tecnología atlante, y la República Crimson, una especie de cuerpo militarizado, son la única alternativa para sobrevivir.
Netflix: de qué se trata la serie Tribus de Europa
La sinopsis oficial de la serie Tribus en Europa, compuesta de seis capítulos de unos 45 minutos de duración, es la siguiente: "2074. A raíz de un misterioso desastre mundial, se desata la guerra entre las tribus que han surgido de los escombros de Europa. Tres hermanos de la pacífica tribu Origines, Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) y Elja (David Ali Rashed), se ven obligados a forjar sus propios caminos en una lucha llena de acción por el futuro de esta nueva Europa".
Netflix: reparto de la serie Tribus de Europa
- Henriette Confurius
- Emilio Sakraya
- David Ali Rashed
Trailer de la serie Tribus de Europa
Dónde ver la serie Tribus de Europa, según la zona geográfica
