Henriette Confurius. Es una de las grandes protagonistas de la serie Tribus de Europa de Netflix.

Netflix tiene un excelente catálogo de series y películas, entre las que se encuentra la gran producción alemana, Tribus de Europa.

En una Europa posapocalíptica y dividida en microestados en guerra, tres hermanos luchan por sobrevivir mientras una amenaza todavía más grande acecha al continente.

tribus
Apasionante. La serie Tribus de Europa de Netflix es un &eacute;xito en el mundo.

Cuando la sociedad va mal, siempre queda el consuelo de que puede empeorar. Esa es la premisa de la que parece partir Tribus de Europa. En 2074, el desastre tecnológico ha conducido a la guerra, y tres grandes tribus dominan el territorio europeo.

Aunque algunos de ellos son pacíficos, como los tres hermanos protagonistas, un mal mayor acecha en las sombras, y tan solo un misterioso cubo venido del espacio parece tener la salvación de la humanidad.

Tras el accidente que una nave atlante sufre en las inmediaciones de su tribu, la zona se convierte en un polvorín: los Cuervos son capaces de todo con tal de hacerse con la tecnología atlante, y la República Crimson, una especie de cuerpo militarizado, son la única alternativa para sobrevivir.

Netflix: de qué se trata la serie Tribus de Europa

La sinopsis oficial de la serie Tribus en Europa, compuesta de seis capítulos de unos 45 minutos de duración, es la siguiente: "2074. A raíz de un misterioso desastre mundial, se desata la guerra entre las tribus que han surgido de los escombros de Europa. Tres hermanos de la pacífica tribu Origines, Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) y Elja (David Ali Rashed), se ven obligados a forjar sus propios caminos en una lucha llena de acción por el futuro de esta nueva Europa".

tribus1
Tribus de Europa. Es la serie de 6 episodios que triunfa en Netflix.

    Netflix: reparto de la serie Tribus de Europa

    • Henriette Confurius
    • Emilio Sakraya
    • David Ali Rashed

    Trailer de la serie Tribus de Europa

    Embed - Tribus de Europa | Tráiler oficial | Netflix

    Dónde ver la serie Tribus de Europa, según la zona geográfica

    • Latinoamérica: la serie Tribus de Europa se puede ver en Netflix.
    • Estados Unidos: la serie Tribus de Europa se puede ver en Netflix.
    • España: la serie Tribus de Europa se puede ver en Netflix.

