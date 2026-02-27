Vendimia para Todos presentó a sus Candidatxs a la Corona y se prepara para una fiesta histórica

VPT 30 AÑOS (4) Federico Gollo y Florencia Sevilla actual Rey y Reina de VPT, junto al candidato Karin Sein.

Durante la presentación participó Gabriel Canci, director artístico de la fiesta, los Reyes actuales Federico Gollo, Florencia Sevilla y Enggel y Tito Bustos, pionero del encuentro.

Esta edición competirán catorce jóvenes en las tres categorías (Reina, Rey y Drag). La música y un atardecer ideal, los aspirantes tuvieron su presentación oficial. Cada uno con su historia de vida, superación y búsqueda de la igualdad, buscan llevar su voz y representar a la comunidad LGBTIQ+ en Vendimia.

Este año, en la categoría Drag, las aspirantes son Diva Rumy, Anya First y Givenchy, tres artistas que representan el talento, la creatividad y la potencia escénica del colectivo drag, aportando identidad y brillo propio a esta celebración.

En la categoría Reina (Género femenino), las candidatas son Andrea Gutiérrez, Berenice Gutiérrez, Lucila Bastías, Yair Alvea y Agustina Arancibia, quienes asumirán el desafío de representar con compromiso, el orgullo y alzar su voz por la igualdad.

Y en la categoría Rey (Género Masculino), los candidatos son Agustín Rosales, Ezequiel Caballero, Karin Sein, Laureano José, Pablo Soto y Valentin Pelletan quienes también formarán parte de esta elección, sumando su energía y representación a una noche que celebra la diversidad y la inclusión.

VPT 30 AÑOS (2) Anya First, performance y diseñadora. Candidata Drag 2026 VPT.

Un musical de gran producción para celebrar 30 años de Vendimia Para Todos

Bajo el nombre VPT 30 AÑOS, la celebración se presenta como una superproducción internacional al estilo Broadway y Las Vegas, donde la música, la danza, la teatralidad y la tecnología de última generación se combinan en un espectáculo de alto impacto visual y sonoro.

La edición aniversario cuenta con la producción de Brotherhood, dirigida por los hermanos Gabriel y Fernando Canci, en una coproducción estratégica junto a Power Play, productora oficial del Arena Maipú Stadium. Una alianza inédita que eleva la propuesta a una escala internacional, con una puesta pensada para deslumbrar.

En 2026, Gabriel y Fernando Canci proponen una “Gran Fiesta Aniversario” por los 30 años de VPT. La fiesta contará con un escenario imponente, tecnología digital 3D y un show internacional con más de 50 artistas en escena. “Van a poder conocer a la diosa de VPT, que simboliza a la diosa del vino, de la noche, la fiesta, de la energía, la vanguardia. En el espectáculo se van a encontrar con ella donde habrá un diálogo directo entre el público”, adelantó Gabriel Canci sobre el espectáculo central de la edición, donde reflejará el suceso de VPT durante 3 décadas.

VPT 30 años, un show de impacto que nos llevará a conocer el mundo LGBTIQ+, donde recuerdos, triunfos, diversión, coronas y dinastías reales van a pintar un cuadro en vivo donde la diversidad, el glamour, los sentimientos más profundos, las noches más locas y los vínculos más apasionados serán los tonos principales.

A lo largo de sus tres décadas, VPT se consolidó como una propuesta única dentro del calendario vendimial mendocino y nacional. Desde 2003, el evento fue oficializado por el Gobierno de Mendoza y declarado de Interés Turístico y Cultural de la Provincia, mientras que en 2013 el Ministerio de Turismo de la Nación lo reconoció como Acontecimiento de Interés Turístico Nacional.

VPT 30 AÑOS (1) Lucila Bastías candidata a Reina, junto a Paula Spinello, coordinadora en VPT.

Line up con grandes invitados: desde YAGAN a La Cintia harán vibrar el Arena

El line up de esta edición aniversario propone un recorrido musical poderoso y sofisticado con grandes Djs de la escena.

Desde Mar del Plata, llega por primera vez YAGAN, un proyecto musical conceptual en lenguaje electrónico orgánico que aborda la cosmovisión de los pueblos originarios del sur del continente americano. Compuesta e interpretada por Juan Sardi, músico fueguino radicado en Mar del Plata, la propuesta cuenta con la participación de Kaly Gong, Matías Marcipar en aerófonos y el artista visual Marcial, dando forma a una experiencia profundamente sensorial, visual y sonora.

Continuará con la presentación de Dj Gabbi López y un set explosivo que acompaña las mística de VPT.

Se suma a la edición aniversario, la participación de Dj VIKO B2B a Mansa DJ, en un set que refuerza el pulso contemporáneo y su reconocimiento entre la comunidad LGTBI+, afiansandose cada vez más con su producto "La Wan".

El espectáculo se potencia con la presencia de Ale Castro, uno de los DJ productores más importantes de la Argentina, con amplia trayectoria internacional, aportando jerarquía artística y proyección global.

Como gran protagonista de la noche, y a pedido del público, regresa LA CINTIA, la artista más celebrada de la edición anterior, consolidándose como la gran estrella del line up luego de su participación en el Festival Ultra y Groove en Buenos Aires.