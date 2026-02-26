Para el Deportivo Maipú es mucho más que una visita de riesgo ir a Tucumán

San-Martín-de-Tucumán-Deportivo-Maipú-1.jpg Fausto Montero controla la pelota. Con la camiseta del Cruzado el Memo enfrentó en dos oportunidades a San Martín (T).

El Deportivo Maipú no ha podido ganar en Tucumán

Para todos los equipos de la Primera Nacional ir a la cancha de San Martín de Tucumán siempre implica en la previa un partido difícil. El Ciruja en la categoría se hace fuerte de local y corre con la obligación de ser protagonista. Muchas veces a favor y otras, en contra.

Desde el ascenso logrado a principios del 2021, el Deportivo Maipú enfrentó al Santo como visitante en cuatro oportunidades y siempre cayó derrotado.

Este es el historial de los partidos jugados en La Ciudadela:

28 de junio de 2021: San Martín venció 2 a 0 al Deportivo Maipú, por la fecha 14.

28 de marzo de 2022: San Martín el ganó al Deportivo Maipú 1 a 0, por la fecha 8.

30 de junio de 2024: San Martín superó 2 a 1 al Deportivo Maipú, por la fecha 21. El gol del Cruzado lo marcó Matías Viguet.

20 de agosto de 2025: San Martín también ganó 2 a 1 y el gol del Deportivo Maipú fue de Luciano Paredes, por la fecha 25.

maipu san martin Franco García lucha la tenencia de la pelota con Aron Agüero. Este fue el último partido entre el Cruzado y el Santo en Tucumán, el 20 de agosto del año pasado.

En el 2023, el Cruzado y el Ciruja no compartieron zona y tampoco se llegaron a cruzar en el Reducido, donde los dirigidos por Luis García en aquel momento alcanzaron la final ante Deportivo Riestra.

Cambió el horario del partido entre San Martín y Deportivo Maipú

En un principio, el encuentro entre San Martín y Deportivo Maipú en Tucumán estaba programado para las 20.30, pero por complicaciones con la luminaria del estadio La Ciudadela se adelantó a las 17.30. El duelo corresponde a la fecha 3 de la Zona B se jugará el próximo domingo 1° de marzo.

La siguiente fecha, la número 4, los dirigidos por Alexis Matteo recibirán en La Fortaleza a Gimnasia y Tiro de Salta, este partido no tiene fecha confirmada. Esto se debe al paro de actividades del fútbol argentino, en todas su categorías, desde el jueves 5 al domingo 8 de marzo.

El mencionado partido entre Cruzados y Albos estaba programado para el domingo 8 a las 20, en el estadio Omar Higinio Sperdutti.