Marcelo Eggel le dio al Deportivo Maipú el primer triunfo de la temporada

Embed - Marcelo Eggel, capitán de el Deportivo Maipú analizó la victoria ante Atletio Rafaela

Con respecto a los objetivos para este 2026 aseguró: "Vamos paso a paso. No arrancamos bien el año con la eliminación en la Copa Argentina, pero ahora en el torneo pudimos conseguir un buen resultado. El objetivo es volver a tener un equipo competitivo como en el torneo pasado y meternos dentro de los ocho mejores".

los goleadores

"Tenemos un buen equipo con la base que se quedó del torneo pasado y los refuerzos que arribaron se adaptaron muy bien", afirmó.

"Nos vamos contentos porque le pudimos dar una alegría a la gente que vino apoyar al equipo y alentó los 90' bajo la lluvia", contó el capitán y referente del equipo orientado por Alexis Matteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/2025425648949280855&partner=&hide_thread=false GRAN TRIUNFO DEL CRUZADO



Los goles del #DeportivoMaipu que le ganó a #AtléticoRafaela en la #PrimeraNacional pic.twitter.com/rUCS3CugDy — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) February 22, 2026

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú por la 3ra fecha visitará a San Martín de Tucumán el próximo domingo 1 de marzo desde las 19.

El Cruzado tiene 3 puntos en dos partidos con una victoria y una derrota.