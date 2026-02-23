Marcelo Eggel le dio al Deportivo Maipú el primer triunfo de la temporada

Deportivo Maipú logró ante Atlético de Rafaela su primer triunfo de este 2026, en el estadio Omar Higinio Sperdutti y Marcelo Eggel fue uno de los goleadores.
Marcelo Eggel disfrutó de la victoria del Deportivo Maipú ante Atlético de Rafaela y marcó el tanto del triunfo.
El capitán del Cruzado marcó el segundo gol del equipo de Alexis Matteo que venía de ser eliminado de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra y en el debut en la Primera Nacional perdió con Agropecuario.
Tras la victoria Eggel hizo su análisis y explicó: "Habíamos arrancado mal con el gol que nos marcaron apenas arrancó el partido, pero después el equipo pudo revertir el resultado y nos quedamos con tres puntos que son fundamentales en nuestra cancha".
Con respecto a los objetivos para este 2026 aseguró: "Vamos paso a paso. No arrancamos bien el año con la eliminación en la Copa Argentina, pero ahora en el torneo pudimos conseguir un buen resultado. El objetivo es volver a tener un equipo competitivo como en el torneo pasado y meternos dentro de los ocho mejores".
"Tenemos un buen equipo con la base que se quedó del torneo pasado y los refuerzos que arribaron se adaptaron muy bien", afirmó.
"Nos vamos contentos porque le pudimos dar una alegría a la gente que vino apoyar al equipo y alentó los 90' bajo la lluvia", contó el capitán y referente del equipo orientado por Alexis Matteo.
Deportivo Maipú por la 3ra fecha visitará a San Martín de Tucumán el próximo domingo 1 de marzo desde las 19.
El Cruzado tiene 3 puntos en dos partidos con una victoria y una derrota.