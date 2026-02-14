Deportivo Maipú perdió con Agropecuario, de visitante, en su debut en la Primera Nacional

Deportivo Maipú cayó en su estreno oficial en el torneo de la Primera Nacional 2026 ante Agropecuario, en condición de visitante.
El choque entre el Cruzado y Agro se jugó en Carlos Casares, el gol visitante lo hizo Juan Pablo Gobetto a los 40', empató a los 15' del complemento Alejandro Gagliardi y a los 43' Diego Vázquez le dio la ventaja al dueño de casa.
Pese a la condición de visitante el equipo mendocino salió a presionar y a tomar la iniciativa del partido. Esa postura le permitió ser superior en los primeros minutos y tener la primera llegada del partido con un tiro libre en el que Eggel quiso sorprender al arquero cuando todos esperaban un centro.
Un remate de Saccone que parecía un centro, pero casi se mete en el segundo palo, inquietó al arquero local y ratificó la superioridad del Cruzado en un partido con muchas imprecisiones.
Parecía que el Deportivo Maipú tenía todo controlado, pero Mosqueira probó desde afuera del área y solo gracias a una gran atajada de Galardi el marcador se mantuvo en cero.
Un córner, pasando la media hora, volvió a generar zozobra en el área local, pero a los dos equipos les faltó más peso ofensivo para romper el cero.
Sin embargo, el gol llegó unos minutos más tarde y de carambola ya que tras una gran jugada del paraguayo Rivarola la pelota rebotó en Gobetto y se metió.
En el inicio del complemento el local reaccionó y tuvo su premio a los 15' con el gol de Gagliardi que estableció el 1 a 1.
En el complemento Maipú no jugó bien y cuando parecía empate, a los 43' apareció Vázquez para empujar un centro de Napolitano y convertir el 2 a 1.
Deportivo Maipú venía de ser eliminado por Deportivo Riestra en la Copa Argentina y arrancó con una derrota en el torneo de la Primera Nacional.
Por la segunda fecha el Cruzado tendrá su debut de local en este 2026 y será ante Atlético Rafaela que viene de ascender y empató sin goles ante Almagro de local.