Deportivo Maipú perdió con Agropecuario, de visitante, en su debut en la Primera Nacional

Un remate de Saccone que parecía un centro, pero casi se mete en el segundo palo, inquietó al arquero local y ratificó la superioridad del Cruzado en un partido con muchas imprecisiones.

Parecía que el Deportivo Maipú tenía todo controlado, pero Mosqueira probó desde afuera del área y solo gracias a una gran atajada de Galardi el marcador se mantuvo en cero.

Un córner, pasando la media hora, volvió a generar zozobra en el área local, pero a los dos equipos les faltó más peso ofensivo para romper el cero.

Sin embargo, el gol llegó unos minutos más tarde y de carambola ya que tras una gran jugada del paraguayo Rivarola la pelota rebotó en Gobetto y se metió.

En el inicio del complemento el local reaccionó y tuvo su premio a los 15' con el gol de Gagliardi que estableció el 1 a 1.

En el complemento Maipú no jugó bien y cuando parecía empate, a los 43' apareció Vázquez para empujar un centro de Napolitano y convertir el 2 a 1.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú venía de ser eliminado por Deportivo Riestra en la Copa Argentina y arrancó con una derrota en el torneo de la Primera Nacional.

Por la segunda fecha el Cruzado tendrá su debut de local en este 2026 y será ante Atlético Rafaela que viene de ascender y empató sin goles ante Almagro de local.