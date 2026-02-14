La creadora de Hello Kitty se retira y da paso a una nueva generación

Hello Kitty

Hello Kitty nueva generación

La empresa Sanrio anunció oficialmente que Yamaguchi "ha pasado el testigo". Si bien el retiro de Yamaguchi es un hito histórico, la compañía ya tiene todo listo para el futuro:

La sucesora: una diseñadora que utiliza el seudónimo "Aya" será la encargada de continuar el legado.

una diseñadora que utiliza el seudónimo "Aya" será la encargada de continuar el legado. La transición: el relevo oficial se completará a finales de 2026.

Desde la empresa agradecieron profundamente su trabajo, destacando su capacidad para escuchar a los fans y colaborar con artistas de todo el mundo para mantener a Kitty siempre vigente.

Hello kitty no es una gata: la historia detrás del personaje

Para entender el impacto de Yamaguchi en la cultura pop mundial, se pueden marcar algunos datos curiosos que ella misma ayudó a definir:

No es una gata: aunque nos sorprenda, oficialmente Kitty es una niña de Londres.

aunque nos sorprenda, oficialmente Kitty es una niña de Londres. Sus inicios: todo empezó con una pequeña ilustración en un monedero de vinilo.

todo empezó con una pequeña ilustración en un monedero de vinilo. Su familia y gustos: su nombre real es Kitty White.

su nombre real es Kitty White. Tiene una hermana gemela llamada Mimmy, un novio llamado Dear Daniel y -curiosamente- sí tiene un gato de mascota.

llamada Mimmy, un novio llamado Dear Daniel y -curiosamente- sí tiene un gato de mascota. Le apasiona la tarta de manzana de su mamá y sueña con ser pianista o poeta.

Yuko Yamaguchi creadora de Hello Kitty

El futuro de Hello Kitty

El fenómeno no se detiene con este retiro. Hello Kitty sigue conquistando nuevos horizontes en distintos frentes:

Hay una película de Warner Bros en plena producción.

El próximo año se inaugurará un nuevo parque temático en la isla de Hainan, China.

Mantiene colaboraciones activas con marcas de élite como Adidas y Balenciaga.

Yuko Yamaguchi se despide, pero deja a Hello Kitty en su mejor momento. Demuestra así que la ternura no tiene fronteras ni fecha de vencimiento.