Durante siglos, España construyó un imperio económico y cultural alrededor de una industria que no solo definió su identidad, sino que también marcó el rumbo del comercio global. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, un país de América Latina comenzó a transformar silenciosamente ese equilibrio histórico.
El país de América Latina que desafía a España en una industria que dominó el mundo por siglos
Aunque España sigue siendo el líder, el crecimiento de este país de América Latina demuestra que este cultivo ya no pertenece exclusivamente a su región histórica
Con innovación, condiciones naturales privilegiadas y una visión moderna del mercado, este país de América Latina ha logrado posicionarse como un competidor serio, capaz de disputar espacios que durante generaciones fueron dominio europeo.
Durante siglos, el cultivo del olivo estuvo ligado a una geografía específica. El clima mediterráneo, los suelos secos y la tradición agrícola convirtieron a España en el centro indiscutido de esta industria. Sin embargo, lejos de ese origen histórico, un nuevo protagonista. Ese país es Argentina, que hoy se posiciona como el principal productor de América Latina y uno de los más importantes fuera del Mediterráneo.
La producción nacional alcanza unas 40.000 toneladas anuales, de las cuales más del 90 % se destina a la exportación, principalmente hacia mercados como Estados Unidos, Brasil e incluso la propia España. Argentina ya representa la mayor producción de toda América Latina y ocupa un lugar dentro de los diez principales productores del mundo.
Los mayores productores de aceite de oliva del mundo
El desarrollo de esta industria se concentra principalmente en el oeste del país, en provincias como La Rioja, San Juan y Mendoza. Estas regiones reúnen condiciones naturales muy específicas. Alta radiación solar, clima seco y suelos bien drenados. Estas características favorecen el crecimiento del olivo y permiten obtener frutos con alta concentración de compuestos naturales, esenciales para la calidad final del producto.
Otra característica clave es el modelo productivo. A diferencia de muchas regiones históricas, donde predominan explotaciones tradicionales, en Argentina gran parte de las plantaciones fueron diseñadas en tiempos modernos, con sistemas de riego controlado y técnicas de cultivo optimizadas. Esto permite una producción más eficiente y estable, incluso en condiciones climáticas adversas.
Este país de América Latina cuenta además con más de 77.000 hectáreas cultivadas y una industria orientada a la exportación, donde hasta el 80 % de la producción se comercializa en el exterior.
- España
- Italia
- Grecia
- Turquía
- Túnez
- Portugal
- Marruecos
- Siria
- Argentina
- Chile