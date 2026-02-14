El país de América Latina que desafía a España en una industria que dominó el mundo por siglos

La producción nacional alcanza unas 40.000 toneladas anuales, de las cuales más del 90 % se destina a la exportación, principalmente hacia mercados como Estados Unidos, Brasil e incluso la propia España. Argentina ya representa la mayor producción de toda América Latina y ocupa un lugar dentro de los diez principales productores del mundo.

El desarrollo de esta industria se concentra principalmente en el oeste del país, en provincias como La Rioja, San Juan y Mendoza. Estas regiones reúnen condiciones naturales muy específicas. Alta radiación solar, clima seco y suelos bien drenados. Estas características favorecen el crecimiento del olivo y permiten obtener frutos con alta concentración de compuestos naturales, esenciales para la calidad final del producto.

Otra característica clave es el modelo productivo. A diferencia de muchas regiones históricas, donde predominan explotaciones tradicionales, en Argentina gran parte de las plantaciones fueron diseñadas en tiempos modernos, con sistemas de riego controlado y técnicas de cultivo optimizadas. Esto permite una producción más eficiente y estable, incluso en condiciones climáticas adversas.

Este país de América Latina cuenta además con más de 77.000 hectáreas cultivadas y una industria orientada a la exportación, donde hasta el 80 % de la producción se comercializa en el exterior.