En el Día de los Enamorados la cita ideal de Facundo y Patricia fue ir a alentar a Independiente Rivadavia

Facundo y Patricia son fanáticos de Independiente Rivadavia y para ellos no hay mejor Día de los Enamorados que ir juntos al Bautista Gargantini para alentar a la Lepra.
Con Mailén Azul en brazos, la pareja llegó al partido con Belgrano y su cita romántica incluyó al equipo de sus amores, como no podía ser de otra manera.
"Era el plan familiar. Ya nos ha tocado dos o tres veces, una vez en Mar del Plata incluso, en el inicio del torneo que ascendimos, de estar allá, o sea, tomarla decisión de ir con mucho amor al Día de los Enamorados y de pasarlo con uno de los vínculos que nos unen", contó Facundo Quilpatay antes de cumplir la función de la voz del estadio.
Patricia Bisaro, su esposa, agregó: "Todo gira en torno a Independiente Rivadavia, los horarios, la rutina, hasta la fiesta de Mailén. Todo es en torno básicamente a los partidos. Organizamos toda la rutina en torno a eso".
Entusiasmado con la campaña del equipo de Alfredo Berti, Facundo aseguró: "Nuestros amigos saben venir acá para nosotros es un momento de amor, de pasión, de lealtad, y hemos estado muy contentos siempre. Independiente está por arriba de todo y vivir este momento, la verdad que es un sueño"
"Siempre queremos un poquito más. Sabemos que estamos en lo mejor, pero bueno, también viendo los resultados creemos que el momento es ahora y siempre se puede un poquito más", agregó Patricia.
La Lepra aprovechó la pantalla del estadio para la famosa Kiss Cam en la que las parejas muestran su amor con un beso cuando los toma la cámara.
Al mejor estilo NBA o los mejores shows internacionales, Independiente celebró con sus hinchas el Día de San Valentín.