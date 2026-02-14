En el Día de los Enamorados la cita ideal de Facundo y Patricia fue ir a alentar a Independiente Rivadavia

Patricia Bisaro, su esposa, agregó: "Todo gira en torno a Independiente Rivadavia, los horarios, la rutina, hasta la fiesta de Mailén. Todo es en torno básicamente a los partidos. Organizamos toda la rutina en torno a eso".

Entusiasmado con la campaña del equipo de Alfredo Berti, Facundo aseguró: "Nuestros amigos saben venir acá para nosotros es un momento de amor, de pasión, de lealtad, y hemos estado muy contentos siempre. Independiente está por arriba de todo y vivir este momento, la verdad que es un sueño"

"Siempre queremos un poquito más. Sabemos que estamos en lo mejor, pero bueno, también viendo los resultados creemos que el momento es ahora y siempre se puede un poquito más", agregó Patricia.

Kiss Cam en el Gargantini

La Lepra aprovechó la pantalla del estadio para la famosa Kiss Cam en la que las parejas muestran su amor con un beso cuando los toma la cámara.

Al mejor estilo NBA o los mejores shows internacionales, Independiente celebró con sus hinchas el Día de San Valentín.

