El boxeo amateur local inició su temporada con un gran festival en Villa Seca, Maipú

El Club Villa Seca de Maipú dio el puntapié inicial a la temporada de boxeo amateur de la Federación Mendocina de Box con 17 combates

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Buen boxeo se vivió en el inicio de la temporada 2026 de boxeo amateur, en el Club Villa Seca de Maipú.

La escuela de boxeo del Club Social y Deportivo Villa Seca, de Maipú, dirigida por Matías Lucero, fue la anfitriona de la primera velada de boxeo amateur del año para Mendoza, con la programación y realización de una extensa -e intensa- jornada con púgiles de distintos puntos de la provincia.

Fiscalizada por la Federación Mendocina de Box, se realizaron 17 peleas de las 20 programadas inicialmente, y en las distintas categorías, tanto de peso, como de edad, los deportistas se lucieron en cuento a calidad técnica, como en despliegue.

boxeo-guantes de oro-axel zarate.jpg
Alexander Z&aacute;rate tuvo una gran pelea frente a Diego Campos.

Resultados de las peleas en Villa Seca, Maipú

Categoría Mayores 60kg

  • Jonathan Mora GPP Juan Mansilla

(Herrera) (Chacón/Andrada)

Categoría Mayores 69kg

  • Facundo Ledesma GPP Matías Cisterna

(Villa Seca) (Cisterna)

Categoría Mayores 64kg

  • Sebastián Muñoz GPP Diego Rodríguez

(Villa Seca) (Arias)

Categoría Mayores 52kg

  • Raúl Cruz GPP Nicolás Oyarzu

(Villa Seca) (Chacón/Andrada)

Categoría Mayores 60kg

  • Pablo Mansilla GPP Uriel James

(Chacón/Andrada) (Villa Seca)

Categoría Cadetes 54kg

  • Gonzalo Caceros GPP Thiago Páez

(Villa Seca) (Chacón/Andrada)

Categoría Menores 57kg

Leonel Herrera GRSC Andrés Vera

(Villa Seca) (Aguirre)

Categoría 69kg Juveniles

  • Alexander Zárate GPP Diego Campos

(LH-Zárate) (Aguirre)

Categoría Cadetes 49kg

  • Jonás Gómez GPP Axel Pedrero

(Arevalo) (Chacón/Andrada)

Categoría Mayores 69kg

  • Kevin Cabrera GPP Francisco Pereyra

(Guiñazú) (Chacón/Andrada)

Categoría Mayores 67kg

  • Lautaro Barrios GPP Kevin Gallo

(Pandolfino) (Chacón/Andrada)

Categoría Cadetes 60kg

  • Tiziano Rodríguez GPP Elio Morán

(Chacón Andrada) (Herrera)

Categoría Mayores 75kg

  • Juan Valenzuela GPP Ángel Bustos

(Chacón Andrada) (Guiñazú)

Categoría Mayores 69kg

  • Sharon Díaz GPP Rocío Maldonado

(Guiñazú) (Aguirre)

Categoría Menores 57kg

  • Candela Resentera GPP Ángeles Rosales

(SC/Latorre) (Chacón Andrada)

Categoría Mayores 56kg

  • Dimas Andrada GPP Emanuel Alonso

(Acevedo) (Chacón/Andrada)

boxeo-yael chura-antofagasta-afiche

De Villa Seca a Antofagasta

El pupilo de Matías Lucero, uno de los profesionales del gimnasio de Villa Seca, Yoel Sebastián Chura (2-0-1, 0 KO) tiene un importante compromiso en su novel carrera rentada para la semana próxima. El Gringo de Guaymallén pelará en una velada internacional en la ciudad chilena de Antofagasta el próximo sábado (21).

Chura enfrentará al invicto local Gerardo Martínez (5-0-0, 3 KO) a seis asaltos, en la división de peso mediano.

