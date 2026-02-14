El boxeo amateur local inició su temporada con un gran festival en Villa Seca, Maipú

La escuela de boxeo del Club Social y Deportivo Villa Seca, de Maipú, dirigida por Matías Lucero, fue la anfitriona de la primera velada de boxeo amateur del año para Mendoza, con la programación y realización de una extensa -e intensa- jornada con púgiles de distintos puntos de la provincia.
Fiscalizada por la Federación Mendocina de Box, se realizaron 17 peleas de las 20 programadas inicialmente, y en las distintas categorías, tanto de peso, como de edad, los deportistas se lucieron en cuento a calidad técnica, como en despliegue.
Resultados de las peleas en Villa Seca, Maipú
Categoría Mayores 60kg
Jonathan Mora GPP Juan Mansilla
(Herrera) (Chacón/Andrada)
Categoría Mayores 69kg
Facundo Ledesma GPP Matías Cisterna
(Villa Seca) (Cisterna)
Categoría Mayores 64kg
Sebastián Muñoz GPP Diego Rodríguez
(Villa Seca) (Arias)
Categoría Mayores 52kg
Raúl Cruz GPP Nicolás Oyarzu
(Villa Seca) (Chacón/Andrada)
Categoría Mayores 60kg
Pablo Mansilla GPP Uriel James
(Chacón/Andrada) (Villa Seca)
Categoría Cadetes 54kg
Gonzalo Caceros GPP Thiago Páez
(Villa Seca) (Chacón/Andrada)
Categoría Menores 57kg
Leonel Herrera GRSC Andrés Vera
(Villa Seca) (Aguirre)
Categoría 69kg Juveniles
Alexander Zárate GPP Diego Campos
(LH-Zárate) (Aguirre)
Categoría Cadetes 49kg
Jonás Gómez GPP Axel Pedrero
(Arevalo) (Chacón/Andrada)
Categoría Mayores 69kg
Kevin Cabrera GPP Francisco Pereyra
(Guiñazú) (Chacón/Andrada)
Categoría Mayores 67kg
Lautaro Barrios GPP Kevin Gallo
(Pandolfino) (Chacón/Andrada)
Categoría Cadetes 60kg
Tiziano Rodríguez GPP Elio Morán
(Chacón Andrada) (Herrera)
Categoría Mayores 75kg
Juan Valenzuela GPP Ángel Bustos
(Chacón Andrada) (Guiñazú)
Categoría Mayores 69kg
Sharon Díaz GPP Rocío Maldonado
(Guiñazú) (Aguirre)
Categoría Menores 57kg
Candela Resentera GPP Ángeles Rosales
(SC/Latorre) (Chacón Andrada)
Categoría Mayores 56kg
Dimas Andrada GPP Emanuel Alonso
(Acevedo) (Chacón/Andrada)
De Villa Seca a Antofagasta
El pupilo de Matías Lucero, uno de los profesionales del gimnasio de Villa Seca, Yoel Sebastián Chura (2-0-1, 0 KO) tiene un importante compromiso en su novel carrera rentada para la semana próxima. El Gringo de Guaymallén pelará en una velada internacional en la ciudad chilena de Antofagasta el próximo sábado (21).
Chura enfrentará al invicto local Gerardo Martínez (5-0-0, 3 KO) a seis asaltos, en la división de peso mediano.