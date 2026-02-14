El boxeo amateur local inició su temporada con un gran festival en Villa Seca, Maipú

Jonathan Mora GPP Juan Mansilla

(Herrera) (Chacón/Andrada)

Categoría Mayores 69kg

Facundo Ledesma GPP Matías Cisterna

(Villa Seca) (Cisterna)

Categoría Mayores 64kg

Sebastián Muñoz GPP Diego Rodríguez

(Villa Seca) (Arias)

Categoría Mayores 52kg

Raúl Cruz GPP Nicolás Oyarzu

(Villa Seca) (Chacón/Andrada)

Categoría Mayores 60kg

Pablo Mansilla GPP Uriel James

(Chacón/Andrada) (Villa Seca)

Categoría Cadetes 54kg

Gonzalo Caceros GPP Thiago Páez

(Villa Seca) (Chacón/Andrada)

Categoría Menores 57kg

Leonel Herrera GRSC Andrés Vera

(Villa Seca) (Aguirre)

Categoría 69kg Juveniles

Alexander Zárate GPP Diego Campos

(LH-Zárate) (Aguirre)

Categoría Cadetes 49kg

Jonás Gómez GPP Axel Pedrero

(Arevalo) (Chacón/Andrada)

Categoría Mayores 69kg

Kevin Cabrera GPP Francisco Pereyra

(Guiñazú) (Chacón/Andrada)

Categoría Mayores 67kg

Lautaro Barrios GPP Kevin Gallo

(Pandolfino) (Chacón/Andrada)

Categoría Cadetes 60kg

Tiziano Rodríguez GPP Elio Morán

(Chacón Andrada) (Herrera)

Categoría Mayores 75kg

Juan Valenzuela GPP Ángel Bustos

(Chacón Andrada) (Guiñazú)

Categoría Mayores 69kg

Sharon Díaz GPP Rocío Maldonado

(Guiñazú) (Aguirre)

Categoría Menores 57kg

Candela Resentera GPP Ángeles Rosales

(SC/Latorre) (Chacón Andrada)

Categoría Mayores 56kg

Dimas Andrada GPP Emanuel Alonso

(Acevedo) (Chacón/Andrada)

boxeo-yael chura-antofagasta-afiche

De Villa Seca a Antofagasta

El pupilo de Matías Lucero, uno de los profesionales del gimnasio de Villa Seca, Yoel Sebastián Chura (2-0-1, 0 KO) tiene un importante compromiso en su novel carrera rentada para la semana próxima. El Gringo de Guaymallén pelará en una velada internacional en la ciudad chilena de Antofagasta el próximo sábado (21).

Chura enfrentará al invicto local Gerardo Martínez (5-0-0, 3 KO) a seis asaltos, en la división de peso mediano.