"Qué hace el burro este": la patada "criminal" del jugador de Racing que genera bronca en las redes

El partido entró en polémica desde temprano, cuando Pablo Dóvalo decidió anular un verdadero golazo de afuera del área de uno de los refuerzos de Banfield. Una supuesta obstrucción, de la cual ni el arquero de Racing se quejó, fue lo que llevó al árbitro a tomar esta decisión temprana.

Un gol del mendocino Marco di Cesare fue el que abrió el marcador a favor de Racing, que no dominaba en el partido, pero que si combatía y ganaba la batalla del centro del campo.

Banfield racing 1

Pocos minutos después se armó un "tole tole" producto de una patada criminal de Baltasar Rodriguez a Lautaro Gómez. Lejos de expulsar al jugador de Racing por la agresión sin pelota, el árbitro decidió expulsar a Pedro Troglio, DT local, por reclamos desmedidos.

Antes del final del primer tiempo, de la mano de un penal, Maravilla Martínez facturó el segundo gol para Racing, marcador que no se movería en todo el segundo tiempo.

De esta manera Racing llega a los 6 puntos y se coloca entre los 8 primeros puestos para la clasificación a la siguiente fase del Torneo Apertura. De igual manera, quedan muchos partidos, e inclusive, si se dan algunos resultados, la "Academia" puede quedar fuera de estos puestos esta misma fecha.

Banfield racing 3

La patada criminal del jugador de Racing que hizo estallar las redes

Baltasar Rodriguez, joven que viene de jugar la temporada pasada con Lionel Messi en el Inter Miami, fue protagonista de la jugada más polémica del partido. El jugador de Racing largó una patada sin sentido alguno, cuando la pelota ya había salido del campo.

El volante de Racing venía peleando la pelota con Lautaro Gómez, jugador de Banfield, en lo que parecía un choque normal de partido. Cuando la pelota salió, Rodríguez largó una patada que impactó de lleno en la rodilla del rival.

Todo el plantel de Banfield estalló contra el árbitro, pero Pablo Dóvalo decidió tan solo amonestar al joven volante de Racing. La decisión volvió loco a Pedro Troglio, técnico del "Taladro", quien terminó siendo expulsado por exceso verbal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2022779974168543478&partner=&hide_thread=false Jajajajajajaja el patadon que pega Baltasar Rodríguez al lado de Teófilo y RAJAN a Troglio. Increíble pic.twitter.com/mWXLUerwUg — Anto Panetta (@anntopanetta) February 14, 2026

Las redes sociales no dejaron pasar lo ocurrido y rápidamente estallaron contra el jugador de Racing y el árbitro que debía "impartir justicia".