Cómo quedó Racing en el Torneo Apertura tras ganarle a Banfield con un gol mendocino

Racing le ganó a Banfield, como visitante y con un gol mendocino, para conseguir su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura 2026.

Por UNO
Racing le ganó a Banfield, como visitante y con un gol mendocino, para conseguir su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura 2026.

Tras un comienzo muy malo con 3 caídas seguidas, la Academia sumó su segunda victoria al hilo y lo hizo con goles de Marco Di Césare y Maravilla Martínez, éste último de penal.

La victoria, merecida, le permite a Racing sumar 6 puntos y meterse, al menos de manera transitoria, entre los 8 mejores equipos de la Zona B que estarían clasificando a los playoffs.

El equipo de Gustavo Costas quedó 7mo. con los mismos puntos que Sarmiento y Gimnasia La Plata (ambos con un partido menos) y con solo una unidad más que Barracas, Rosario Central y Huracán que aún deben cumplir sus compromisos de la 5ta. fecha.

Marco Di Césare y un gol que puede ser una despedida de Racing

Marco Di Césare le pidió a Gustavo Costas que quería jugar aunque en la semana se supo que hay avanzadas gestiones para que sea transferido al Santos de Brasil en 5 millones de dólares.

El defensor mendocino marcó su tercer gol en 72 partidos oficiales con la Academia y abrió el camino de la victoria frente a Banfield.

Postergado en la consideración del DT, el zaguero de 24 años tuvo su chance, marcó un tanto y si el pase se concreta tuvo una buena despedida del club de Avellaneda.

