Cómo quedó Racing en el Torneo Apertura tras ganarle a Banfield con un gol mendocino

El equipo de Gustavo Costas quedó 7mo. con los mismos puntos que Sarmiento y Gimnasia La Plata (ambos con un partido menos) y con solo una unidad más que Barracas, Rosario Central y Huracán que aún deben cumplir sus compromisos de la 5ta. fecha.

Marco Di Césare y un gol que puede ser una despedida de Racing

Marco Di Césare le pidió a Gustavo Costas que quería jugar aunque en la semana se supo que hay avanzadas gestiones para que sea transferido al Santos de Brasil en 5 millones de dólares.

El defensor mendocino marcó su tercer gol en 72 partidos oficiales con la Academia y abrió el camino de la victoria frente a Banfield.

Postergado en la consideración del DT, el zaguero de 24 años tuvo su chance, marcó un tanto y si el pase se concreta tuvo una buena despedida del club de Avellaneda.