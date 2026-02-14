Cuánto hay en juego entre Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi en la final del Argentina Open 2026

El segundo parcial fue mucho más parejo y se mantuvo la paridad hasta el undécimo game, donde Cerúndolo consiguió el quiebre que le daría la victoria tras mantener su saque en el siguiente juego.

Este triunfo le permitió a Cerúndolo no solo meterse en la final sino que también se aseguró defender los puntos obtenidos en este torneo el año pasado.

La de este domingo será la tercera final para Fran Cerúndolo en el Argentina Open, luego de las alcanzadas en 2021 y 2025, en las que perdió frente a su compatriota Diego Schwartzman y el brasileño Joao Fonseca, respectivamente.

Francisco Cerúndolo vs. Luciano Darderi juegan la final del Argentina Open 2026

El mayor de los hermanos Cerúndolo se medirá con Luciano Darderi, ganador de la otra semifinal frente a Sebastián Báez (4) por 7-6 (2) y 6-1.

darderi 1

En el día de su cumpleaños 24, el nacido en Villa Gesell ya se aseguró alcanzar el puesto 21 del ranking y jugará la final para sumar 250 puntos y un cheque de 100.160 dólares, mientras que el que pierda deberá conformarse con 57.015 dólares.

Para Darderi será su quinta final de ATP, instancia en la que nunca perdió.