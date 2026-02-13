Argentina Open 2026: cuándo juega Francisco Cerúndolo vs. Tomás Etcheverry por la semifinal

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry ganaron en los cuartos de final y se enfrentarán en una de las semifinales del Argentina Open 2026, que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis.
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry ganaron en los cuartos de final y se enfrentarán en una de las semifinales del Argentina Open 2026, que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis.
Francisco Cerúndolo pasó a las semifinales luego de su triunfo en sets corridos ante el checo Vit Kopriva.
Cerúndolo, que es el primer preclasificado en este torneo, ganó por 6-4 y 6-3, luego de una hora y 38 minutos de juego.
Se destacó la solidez del argentino, que en los últimos games pudo hacer valer la potencia de sus golpes para dejar sin respuestas a su oponente.
Tomás Etcheverry remontó el partido ante el chileno Alejandro Tabilo y se clasificó por primera vez a las semifinales del certamen.
El platense, 54° del ranking mundial, ganó por 1-6, 6-3 y 6-4 en poco más de dos horas y quedó virtualmente de regreso en el Top 50.
El inicio fue adverso, ya que Tabilo, 71° del ranking, dominó el primer set con dos quiebres y sin conceder oportunidades, por lo que cerró 6-1 en 36 minutos.
El argentino reaccionó en el segundo parcial, tomó ventaja rápida, volvió a quebrar tras el descuento del chileno y selló el 6-3 con mayor solidez.
En el set decisivo, ambos sostuvieron el servicio hasta el 4-4, y allí, Etcheverry elevó la intensidad, consiguió el único break con un passing clave y luego mantuvo su saque para cerrar el 6-4.
Esta será su octava semifinal en torneos ATP, todas en polvo de ladrillo, y la primera desde Hamburgo 2025.
La semifinal de jugará a las 16 de este sábado.
El Argentina Open 2026, primer torneo ATP de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, podrá verse en vivo por la pantalla de TyC Sports dentro del país local. Para el resto del continente, se verá en Disney+ Plan Premium.