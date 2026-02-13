Argentina Open 2026: cuándo juega Francisco Cerúndolo vs. Tomás Etcheverry por la semifinal

Se destacó la solidez del argentino, que en los últimos games pudo hacer valer la potencia de sus golpes para dejar sin respuestas a su oponente.

Argentina Open: Tomás Etcheverry dejó en el camino al chileno Tabilo

Tomás Etcheverry remontó el partido ante el chileno Alejandro Tabilo y se clasificó por primera vez a las semifinales del certamen.

El platense, 54° del ranking mundial, ganó por 1-6, 6-3 y 6-4 en poco más de dos horas y quedó virtualmente de regreso en el Top 50.

El inicio fue adverso, ya que Tabilo, 71° del ranking, dominó el primer set con dos quiebres y sin conceder oportunidades, por lo que cerró 6-1 en 36 minutos.

tomas-etcheverry Tomás Etcheverry se medirá con Fran Cerúndolo.

El argentino reaccionó en el segundo parcial, tomó ventaja rápida, volvió a quebrar tras el descuento del chileno y selló el 6-3 con mayor solidez.

En el set decisivo, ambos sostuvieron el servicio hasta el 4-4, y allí, Etcheverry elevó la intensidad, consiguió el único break con un passing clave y luego mantuvo su saque para cerrar el 6-4.

Esta será su octava semifinal en torneos ATP, todas en polvo de ladrillo, y la primera desde Hamburgo 2025.

Francisco Cerúndolo vs. Tomás Etcheverry, por la semifinal del Argentina Open:

La semifinal de jugará a las 16 de este sábado.

El Argentina Open 2026, primer torneo ATP de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, podrá verse en vivo por la pantalla de TyC Sports dentro del país local. Para el resto del continente, se verá en Disney+ Plan Premium.