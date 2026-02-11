Tomás Etcheverry, uno de los que le dijo no a la Copa Davis, se metió en cuartos de final del Argentina Open

Tomás Etcheverry, preclasificado número 7, uno de los tenistas que desistió de viajar a Corea del Sur con el equipo de Copa Davis, se convirtió en el primer argentino clasificado a los cuartos de final del Argentina Open 2026.
El tenista nacido en La Plata, de 26 años, batió en un extenso duelo de compatriotas a Tomás Burruchaga por 7-6, 6-7 y 6-4 para meterse entre los ocho mejores del certamen que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis.
El 54 del ranking mundial (llegó a estar 27 en 2024) terminó imponiéndose tras poco más de 3 horas y media al hijo de Jorge Burruchaga y ahora espera por el ganador entre el defensor del título, Joao Fonseca, y el chileno Alejandro Tabilo.
Es la quinta vez que Tomi Etcheverry juega el Argentina Open y la tercera que llega a cuartos de final ya que antes lo hizo en 2023 y 2024 aunque este último año tuvo que retirarse por lesión.
"Me dolió mucho no poder estar. Esa es mi situación. En 2016 cuando Argentina ganó la Davis en la primera serie a Polonia no fueron todos" dijo Tomás Etcheverry respecto de su ausencia en el equipo de Copa Davis que perdió con Corea del Sur.
El tenista ha tenido un buen arranque de año ya que pasó dos rondas en el Abierto de Australia y ostenta un récord de 5 triunfos y 3 caídas.
De los 12 argentinos que iniciaron el cuadro principal del Argentina Open hubo 5 eliminados en la primera ronda: Lautaro Midón, Federico Coria, Francisco Comesaña, Facundo Díaz Acosta y Alex Barrena.
Tras la derrota de Buruchaga ante Etcheverry, hay otros 5 argentinos que siguen adelante en el ATP 250 de Buenos Aires ya que Mariano Navone le ganó este miércoles al estadounidense Emilio Nava por 6-2 y 6-1 y se cruzará en octavos este miércoles con Camilo Ugo.
Además, Fran Cerúndolo debutará este miércoles frente al boliviano Dellien, Sebastián Báez debutará este jueves con el peruano Buse y Juan Manuel Cerúndolo jugará con el español Pedro Martínez. Todos estos partidos corresponden a los octavos de final.