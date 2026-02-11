Tomás Etcheverry, uno de los que le dijo no a la Copa Davis, se metió en cuartos de final del Argentina Open

Es la quinta vez que Tomi Etcheverry juega el Argentina Open y la tercera que llega a cuartos de final ya que antes lo hizo en 2023 y 2024 aunque este último año tuvo que retirarse por lesión.

Tomás Etcheverry, uno de los que le dijo no a la Copa Davis

"Me dolió mucho no poder estar. Esa es mi situación. En 2016 cuando Argentina ganó la Davis en la primera serie a Polonia no fueron todos" dijo Tomás Etcheverry respecto de su ausencia en el equipo de Copa Davis que perdió con Corea del Sur.

El tenista ha tenido un buen arranque de año ya que pasó dos rondas en el Abierto de Australia y ostenta un récord de 5 triunfos y 3 caídas.

Los representantes locales en el Argentina Open

De los 12 argentinos que iniciaron el cuadro principal del Argentina Open hubo 5 eliminados en la primera ronda: Lautaro Midón, Federico Coria, Francisco Comesaña, Facundo Díaz Acosta y Alex Barrena.

navone 1 Mariano Navone pasó de ronda en el Lawn Tennis Club.

Tras la derrota de Buruchaga ante Etcheverry, hay otros 5 argentinos que siguen adelante en el ATP 250 de Buenos Aires ya que Mariano Navone le ganó este miércoles al estadounidense Emilio Nava por 6-2 y 6-1 y se cruzará en octavos este miércoles con Camilo Ugo.

Además, Fran Cerúndolo debutará este miércoles frente al boliviano Dellien, Sebastián Báez debutará este jueves con el peruano Buse y Juan Manuel Cerúndolo jugará con el español Pedro Martínez. Todos estos partidos corresponden a los octavos de final.