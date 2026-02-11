Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza que alcanzó un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

gravier 2

De esta manera, Gravier se consolida como una de las grandes figuras argentinas en los deportes de invierno. En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana 2020, consiguió el 7mo puesto, que también fue la mejor actuación de un argentino.

“Quise hacer lo que había entrenado; tuve un error chiquitito en la mitad que me costó bastante velocidad para lo que seguía, pero bueno, estoy contento y disfrutándolo. Sé que puedo esquiar un poco mejor”. dijo Gravier quien el sábado 14 competirá en el Gigante, su especialidad.

Tiziano Gravier, con el apoyo de su familia y los hinchas argentinos

El Cómite Olímpico Argentino se hizo eco rápidamente del gran resultado de Gravier: “Primera participación olímpica para Tiziano Gravier. Con determinación y gran solvencia, nuestro atleta hizo su debut en Milano-Cortina 2026. Partiendo desde el puesto 31, en una pista ya muy exigida por el paso de los competidores, logró finalizar en el lugar 28”.

gravier hinchada Valeria Mazza y Alejandro Gravier entre los hinchas argentinos en Cortina D'Ampezzo.

Tras la carrera, la propia Valeria Mazza reconoció: “Ahora estoy un poco más tranquila. La verdad es que estaba muy emocionada, más que nerviosa, y de hecho cuando ya faltaba uno para que largara Tiziano, me emocioné: se me caían las lágrimas, no podía parar”,