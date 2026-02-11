Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza que alcanzó un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Tiziano Gravier consiguió un resultado histórico en el deporte argentino, al finalizar 28vo en la categoría de esquí alpino Súper-G en los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevan a cabo en Milán-Cortina d´Ampezzo.
Tiziano Gravier consiguió un resultado histórico en el deporte argentino, al finalizar 28vo en la categoría de esquí alpino Súper-G en los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevan a cabo en Milán-Cortina d´Ampezzo.
Gravier, hijo de la modelo Valeria Mazza, registró un tiempo de 1:29,06. En dicha categoría, el oro quedó en manos del suizo Franjo von Allmen, gracias a su marca de 1:25,32, mientras que la medalla de plata la consiguió el estadounidense Ryan Cochran-Siegle (1:25,45) y la de bronca fue para el suizo Marco Odermatt (1:25,60).
El buen resultado le permitió a Gravier, ex rugbier del San Isidro Club de solo 23 años, mejorar el puesto número 30 obtenido por Nicolás Arsel en Salt Lake City 2002, que representaba la mejor actuación para un argentino en la categoría.
De esta manera, Gravier se consolida como una de las grandes figuras argentinas en los deportes de invierno. En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana 2020, consiguió el 7mo puesto, que también fue la mejor actuación de un argentino.
“Quise hacer lo que había entrenado; tuve un error chiquitito en la mitad que me costó bastante velocidad para lo que seguía, pero bueno, estoy contento y disfrutándolo. Sé que puedo esquiar un poco mejor”. dijo Gravier quien el sábado 14 competirá en el Gigante, su especialidad.
El Cómite Olímpico Argentino se hizo eco rápidamente del gran resultado de Gravier: “Primera participación olímpica para Tiziano Gravier. Con determinación y gran solvencia, nuestro atleta hizo su debut en Milano-Cortina 2026. Partiendo desde el puesto 31, en una pista ya muy exigida por el paso de los competidores, logró finalizar en el lugar 28”.
Tras la carrera, la propia Valeria Mazza reconoció: “Ahora estoy un poco más tranquila. La verdad es que estaba muy emocionada, más que nerviosa, y de hecho cuando ya faltaba uno para que largara Tiziano, me emocioné: se me caían las lágrimas, no podía parar”,