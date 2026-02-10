La Ciudad de Mendoza lista para brillar con el 40° Triatlón Vendimia

Como es ya tradicional en esta parte del año, la provincia se transforma en el epicentro nacional e internacional de los deportes combinados, con la disputa del Triatlón Internacional Vendimia, en su 40ª edición, y con el atractivo marco del Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza.
ElTriatlón Vendimia reunirá entre el 14 y 15 de este mes a atletas, tanto de élite, como amateurs, con diferentes propuestas de competición, promoviendo la participación inclusiva de deportistas de distintos niveles y edades.
Este tradicional evento, organizado por la Asociación Mendocina de Triatlón, cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia, Ciudad de Mendoza, el Club Mendoza de Regatas y la fiscalización de la Federación Argentina de Triatlón. Es una de las competencias más importantes del calendario deportivo argentino.
Las modalidades del Triatlón Vendimia 2026
La competencia de carácter internacional se desarrollará con múltiples modalidades y distancias: Sprint (Individual): 750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de trote; y Standard (Individual): 1.500 m de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de trote. También estará la modalidad Individual Súper Sprint, Posta y Iron-Kid.
El sábado se realizará la disputa de la categoría Sprint, Súper Sprint y Iron- Kid; mientras que el triatlón Standard se correrá el domingo.
El cierre de las inscripciones será este miércoles -11 de febrero, a las 23.59- y el valor de la inscripción es de Valor de la inscripción es de: $130.000 para Individual Sprint; $160.000 Individual Standard; $70.000 Individual Súper Sprint; $180.000 Posta; y $20.000 el Iron- Kid. La inscripción se realiza en el siguiente sitio web: (hacer click aquí)
La importancia del Triatlón Vendimia para la Provincia y la Ciudad de Mendoza
"El Triatlón Vendimia es una competencia de alta calidad deportiva, ya que se clasifica para los Juegos Panamericanos. La élite de la zona Cuyo quiere correr esta prueba es muy prestigiosa, y hace un esfuerzo muy grande la Provincia para financiarla. Lamentablemente no hay mucho apoyo privado, pero son las pruebas que les permiten a los triatletas nuestros, tanto a los que están comenzando y a los consagrados, mostrarse y con la expectativa de conseguir un buen puntaje", Federico Chiapetta
Desde la Subsecretaría de Deportes, dirigida por Federico Chiapetta, se destaca el rol fundamental en el apoyo económico y la articulación institucional para la realización del evento, para fortalecer planes integrales para el deporte provincial que promueven la actividad física, y el posicionamiento de Mendoza como destino de turismo deportivo. A través de estos aportes, el Gobierno provincial garantiza la realización de competencias de alto nivel y la participación de atletas.
La inscripción incluye:
Remera oficial – Hasta completar las primeras 300 remeras o hasta la fecha límite 11/02/2026.
Bolsa Mochila
Número identificatorio de participante de USO OBLIGATORIO
Número identificatorio para casco de USO OBLIGATORIO
Número identificatorio para bicicleta de USO OBLIGATORIO Y DEVOLUCIÓN OBLIGATORIA
Chip tobillera retornable DE USO Y DEVOLUCIÓN OBLIGATORIA (La perdida y no devolución, el participante deberá asumir el costo de $10.000)