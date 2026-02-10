Cristian Aracena, busca hacer historia y ascender con FADEP al Federal A

Su decisión de jugar en FADEP

Cristian Aracena contó los motivos de su elección de jugar en FADEP y dijo: "Con Seba Torrico y Diego Pozo nos tocó ser compañeros, y fueron referentes en el arco. Me impulso venir a esta institución, se que ellos me han elogiado y eso es muy bueno para mí".

Cristian Aracena El Pity Aracena junto a Gonzalo Klusener, dos referentes de FADEP. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

"Sería muy lindo que Mendoza pueda tener otro equipo en el Federal A. Nos queda una final para lograr el objetivo", afirmó Cristian Aracena.

"Este es un equipo que tiene recambio, todos apuntamos a dar un salto de calidad de una institución que está en pleno crecimiento y que buscará dar el salto a una categoría superior". opinó.

"Soy un agradecido al fútbol, he jugado en varios clubes y tengo mucho cariño, he tenido muchas vivencias", cerró el Pity Aracena, el arquero que es muy querido en el ambiente del fútbol.