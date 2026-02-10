Cristian Aracena, busca hacer historia y ascender con FADEP al Federal A

Cristian Aracena sigue vigente a los 38 años, es clave en FADEP ganador de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur que este domingo buscará el ascenso al Federal en la final que jugará ante La Amistad de Cipolletti.El estadio de Jorge Newbery de Villa Mercedes, en San Luis, es el escenario donde el equipo de Russell buscará el ascenso.
A los 38 años Cristian Aracena se sigue manteniendo, el arquero que nunca bajó los brazos y siempre trabajó con mucha humildad en los clubes que jugó y dejó su marca. "Siempre trato de mantenerme trabajando. Hoy me tocará jugar una final más por un ascenso al Federal A, disfruto de poder jugar al fútbol que es mi pasión, es mi vida", opinó.
"Este es un equipo con convicción, donde tiene buenos jugadores y sabe lo que quiere. Hemos pasado sobresaltos y el equipo siempre responde", reveló el Pity Aracena el gran referente que tiene Fundación Amigos por el Deporte en el Torneo Regional Amateur.
Su decisión de jugar en FADEP
Cristian Aracena contó los motivos de su elección de jugar en FADEP y dijo: "Con Seba Torrico y Diego Pozo nos tocó ser compañeros, y fueron referentes en el arco. Me impulso venir a esta institución, se que ellos me han elogiado y eso es muy bueno para mí".
"Sería muy lindo que Mendoza pueda tener otro equipo en el Federal A. Nos queda una final para lograr el objetivo", afirmó Cristian Aracena.
"Este es un equipo que tiene recambio, todos apuntamos a dar un salto de calidad de una institución que está en pleno crecimiento y que buscará dar el salto a una categoría superior". opinó.
"Soy un agradecido al fútbol, he jugado en varios clubes y tengo mucho cariño, he tenido muchas vivencias", cerró el Pity Aracena, el arquero que es muy querido en el ambiente del fútbol.