WiFi 7: la nueva tecnología que promete internet de máxima velocidad en toda la casa

Esto garantiza que el hogar inteligente mantenga una latencia ultrabaja, ideal para quienes necesitan una red robusta que no se vea afectada por los muros de concreto o la saturación de dispositivos conectados en simultáneo.

La gran clave del WiFi 7 reside en sus canales de 320 MHz, el doble de lo que ofrecía la generación anterior. Esta mayor "autopista" de datos permite una conectividad mucho más fluida, eliminando los cuellos de botella que suelen ocurrir cuando hay muchas personas conectadas.

Para el usuario común, esto significa que la señal del hogar inteligente llega con la misma potencia al living que al rincón más alejado del patio, permitiendo una experiencia de navegación sin baches ni tiempos de carga.

Hogar inteligente: la red que nunca se corta

Implementar routers con WiFi 7 es la base para el ecosistema del hogar inteligente del futuro próximo. Al ser capaz de gestionar cientos de dispositivos con una interferencia mínima, la conectividad se vuelve invisible y confiable.

Las estructuras de construcción sólida suelen dificultar el paso de las señales, esta tecnología aparece como la solución definitiva. Invertir en una red eficiente es, hoy por hoy, asegurar el funcionamiento de todos los gadgets que facilitan nuestra vida cotidiana.

Internet ya no es un servicio que usamos, es el aire que respira nuestra casa tecnológica. Lograr una conexión que fluya sin importar los muros es, finalmente, derribar la última barrera que nos impedía disfrutar de un hogar cien por ciento digital y eficiente.