Wifi: cuál es la mejor altura para colocar el router y qué evitar para un internet veloz

Según expertos de TP-Link, las antenas están diseñadas para propagar la señal de manera más eficiente cuando el dispositivo se encuentra en un plano similar al de los equipos que reciben la señal.

La recomendación general de especialistas como Telmex y Linksys es instalar el router a una altura de entre 1 y 1.8 metros. Colocarlo sobre una mesa, un escritorio o un estante permite que las ondas eviten algunos obstáculos que pueden ser perjudiciales.

señal wifi (2).jpg

En concreto, las medidas a seguir son las que se muestran a continuación:

En casas de una sola planta: lo ideal es un punto central y elevado (alrededor de 1.5 metros).

lo ideal es un punto central y elevado (alrededor de 1.5 metros). En viviendas de dos pisos: la mejor estrategia suele ser colocarlo cerca del techo del primer piso o cerca del suelo del segundo, para que la señal cubra ambas áreas de forma equitativa.

Qué evitar: los enemigos silenciosos del wifi

No solo la altura importa; el entorno es crucial. Para maximizar tu wifi, debes evitar ciertos "enemigos" silenciosos: