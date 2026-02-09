Wifi: cuál es la mejor altura para colocar el router y qué evitar para un internet veloz

En la era del teletrabajo y el streaming en 4K, tener una conexión a internet estable no es un lujo, sino una necesidad. Sin embargo, muchos usuarios culpan a su proveedor de servicios por la lentitud del wifi, sin saber que el problema suele estar en la ubicación física del dispositivo.
Un factor determinante, y a menudo ignorado, es la altura a la que se coloca el router dentro de la casa. De más está decir que de esta depende mucho el rendimiento y la velocidad de tu internet.
Cuál es la mejor altura para colocar el router del wifi en casa
Las ondas de radio que emiten los routers viajan de forma omnidireccional, expandiéndose hacia afuera y hacia abajo. Si el equipo se coloca en el suelo, una gran parte de esa energía es absorbida inmediatamente por la superficie, reduciendo drásticamente el alcance.
Según expertos de TP-Link, las antenas están diseñadas para propagar la señal de manera más eficiente cuando el dispositivo se encuentra en un plano similar al de los equipos que reciben la señal.
La recomendación general de especialistas como Telmex y Linksys es instalar el router a una altura de entre 1 y 1.8 metros. Colocarlo sobre una mesa, un escritorio o un estante permite que las ondas eviten algunos obstáculos que pueden ser perjudiciales.
En concreto, las medidas a seguir son las que se muestran a continuación:
- En casas de una sola planta: lo ideal es un punto central y elevado (alrededor de 1.5 metros).
- En viviendas de dos pisos: la mejor estrategia suele ser colocarlo cerca del techo del primer piso o cerca del suelo del segundo, para que la señal cubra ambas áreas de forma equitativa.
Qué evitar: los enemigos silenciosos del wifi
No solo la altura importa; el entorno es crucial. Para maximizar tu wifi, debes evitar ciertos "enemigos" silenciosos:
- Electrodomésticos: el microondas o el refrigerador generan interferencias electromagnéticas que degradan la velocidad según advierte Netgear.
- Espejos y metales: estos materiales rebotan o absorben las ondas, creando zonas muertas en la casa.
- La regla de los 30 cm: es vital mantener el router al menos a 30 centímetros de otros dispositivos electrónicos para evitar ruidos de señal.