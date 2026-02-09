Luego de la ola de calor, se viene el alivio de temperaturas en las regiones turísticas de Chile

Este lunes se mantendrá un verano estable y soleado. Las temperaturas máximas rondarán los 30° en varias comunas de Santiago de Chile, con picos posibles de 32° en Lampa o Colina, y alrededor de 30° en Las Condes o La Florida. Aunque no sea una jornada extrema, el sol sigue fuerte por lo que el descanso a la ola de calor no será al 100%.

renaca vacaciones chile En Chile bajarán las temperaturas pero igual es ideal para ir a la playa.

El martes ya sí llegará el cambio de clima más refrescante: un descenso repentino de temperatura con intervalos nubosos y máximas entre 28° y 29° en la capital de Chile. Este alivio se debe al avance de un sistema frontal por el sur, que inyecta aire subantártico en altura y refresca la zona central. Es una oportunidad perfecta para caminar por Valparaíso, visitar la costa o planificar rutas hacia el sur, donde el clima también tiende a moderarse.

Para quienes viajan a regiones turísticas como la costa central, los valles vitivinícolas o incluso la Patagonia, este giro meteorológico trae condiciones más cómodas. El calor intenso cede paso a temperaturas agradables, con menos riesgo de golpes de calor. Chile en febrero sigue siendo ideal para el turismo: solo recuerda llevar ropa ligera, pero también algo abrigado para las noches o zonas más altas.