Luego de la ola de calor, se viene el alivio de temperaturas en las regiones turísticas de Chile

Varias regiones turísticas de Chile han soportado una intensa seguidilla de días calurosos que han hecho sentir el verano con fuerza. Esta ola de calor se explica por una combinación clásica pero potente: altas presiones dominando la zona central y una masa de aire cálido subtropical que ha irrumpido con fuerza. Bajo este bloqueo atmosférico, con cielos despejados, estabilidad y temperaturas al límite, los últimos días han sido bastantes agobiantes del otro lado de la cordillera.
Los registros confirman la intensidad: en el centro de Santiago de Chile se alcanzaron máximas de hasta 35°, mientras que en otros puntos trasandinos el termómetro escaló incluso a 38°. Para los turistas que planean visitar Chile en estos días, esta situación ha sido un desafío, pero la buena noticia es que el patrón climático comienza a cambiar. El inicio de semana trae un alivio progresivo, seguido de un descenso más marcado y luego un retorno a condiciones más estables y agradables para explorar.
El pronóstico en Chile
El domingo pasado ya se notó un leve descenso de temperaturas. El ingreso gradual de aire costero y el cambio de masa de aire permitieron que las máximas en Santiago de Chile se muevan cerca de los 30°. Es un día más "normal" para febrero, ideal para recorrer el centro histórico o los viñedos cercanos sin el agobio extremo del calor anterior.
Este lunes se mantendrá un verano estable y soleado. Las temperaturas máximas rondarán los 30° en varias comunas de Santiago de Chile, con picos posibles de 32° en Lampa o Colina, y alrededor de 30° en Las Condes o La Florida. Aunque no sea una jornada extrema, el sol sigue fuerte por lo que el descanso a la ola de calor no será al 100%.
El martes ya sí llegará el cambio de clima más refrescante: un descenso repentino de temperatura con intervalos nubosos y máximas entre 28° y 29° en la capital de Chile. Este alivio se debe al avance de un sistema frontal por el sur, que inyecta aire subantártico en altura y refresca la zona central. Es una oportunidad perfecta para caminar por Valparaíso, visitar la costa o planificar rutas hacia el sur, donde el clima también tiende a moderarse.
Para quienes viajan a regiones turísticas como la costa central, los valles vitivinícolas o incluso la Patagonia, este giro meteorológico trae condiciones más cómodas. El calor intenso cede paso a temperaturas agradables, con menos riesgo de golpes de calor. Chile en febrero sigue siendo ideal para el turismo: solo recuerda llevar ropa ligera, pero también algo abrigado para las noches o zonas más altas.