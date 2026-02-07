Pusieron fecha para el cambio en el huso horario en Chile y quedará desfasado con Argentina

En cuestión de semanas, Argentina y Chile dejarán de tener la misma hora. Habrá que prestar atención para cruzar la cordillera porque será necesario acostumbrarse nuevamente a los relojes del país trasandino ya que se cambiará el huso horario en ese lado de la cordillera.
El cambio de hora en Chile es un evento que ocurre dos veces al año, marcando la transición entre el horario de verano y el de invierno. Este ajuste busca optimizar el uso de la luz natural y adaptar las actividades diarias a los cambios estacionales.
La fecha del cambio de hora en Chile
En marzo pasado, muchos chilenos disfrutaron de las últimas semanas de luz solar prolongada, un beneficio del horario de verano. Pero el 5 de abril próximo se iniciará el horario de invierno del otro lado de la cordillera.
El cambio de hora se efectuará a la medianoche, momento en que los relojes deberán atrasarse 60 minutos. En la práctica, Chile volverá del inicio del domingo 5 a las 23 horas del sábado 4 de abril. Con este ajuste, Chile continental, a excepción de la región de Magallanes, adoptará el huso horario GMT-4, equivalente al UTC-4. De esta forma, quedará desfasado por una hora con Argentina.
En Chile, el huso horario está regulado por el Decreto Supremo 224, que tiene fecha del 13 de agosto de 2022. Esta norma regula el cambio de hora en el país trasandino y establece que el horario de verano estará vigente hasta el 5 de abril próximo.
El dato es importante para quienes estén planeando viajar a Chile a partir de esa fecha, teniendo en cuenta sobre todo que durante invierno el Paso Internacional Cristo Redentor suele estar cerrado durante franjas horarias de la noche.