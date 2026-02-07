Pusieron fecha para el cambio en el huso horario en Chile y quedará desfasado con Argentina

El cambio de hora se efectuará a la medianoche, momento en que los relojes deberán atrasarse 60 minutos. En la práctica, Chile volverá del inicio del domingo 5 a las 23 horas del sábado 4 de abril. Con este ajuste, Chile continental, a excepción de la región de Magallanes, adoptará el huso horario GMT-4, equivalente al UTC-4. De esta forma, quedará desfasado por una hora con Argentina.

huso horario-1.jpg El huso horario volverá a estar desfasado entre Argentina y Chile.

En Chile, el huso horario está regulado por el Decreto Supremo 224, que tiene fecha del 13 de agosto de 2022. Esta norma regula el cambio de hora en el país trasandino y establece que el horario de verano estará vigente hasta el 5 de abril próximo.

El dato es importante para quienes estén planeando viajar a Chile a partir de esa fecha, teniendo en cuenta sobre todo que durante invierno el Paso Internacional Cristo Redentor suele estar cerrado durante franjas horarias de la noche.