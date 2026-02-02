Wifi: el electrodoméstico que debes alejar del router para acelerar tu internet

Mientras que un router emite una señal de apenas 0.1 vatios, un microondas genera cerca de 1000 vatios. Esta disparidad de potencia hace que, en cuanto el electrodoméstico se enciende, "inunde" el espectro radioeléctrico con ruido, provocando pérdida de paquetes de datos y una caída drástica en la velocidad.

Aunque el microondas es el más agresivo, no es el único. Según guías de AT&T y Linksys Support, dispositivos como refrigeradores, lavavajillas y lavadoras también degradan la señal de internet.

microondas El microondas puede afectar la calidad de tu señal de internet.

En tales casos, la explicación es la misma. El metal de sus estructuras actúa como un escudo que refleja las ondas, mientras que el agua circulante en algunos de ellos absorbe la energía del wifi.

Para evitar estos inconvenientes y maximizar el rendimiento de tu internet, sigue estas recomendaciones:

Aplica la regla de la distancia: mantén tu router a una distancia mínima de 1.5 a 2 metros de cualquier electrodoméstico grande.

mantén tu router a una distancia mínima de 1.5 a 2 metros de cualquier electrodoméstico grande. Migra a la banda de 5 GHz: si tienes un router de banda dual, conecta tus dispositivos más importantes a la red de 5 GHz, la cual no sufre interferencias por microondas.

si tienes un router de banda dual, conecta tus dispositivos más importantes a la red de 5 GHz, la cual no sufre interferencias por microondas. Cambia el canal de transmisión: si debes usar la banda de 2.4 GHz, configura tu router en los canales 1 u 11.

Dónde es mejor colocar el router wifi para tener internet

Si bien existen muchos factores que influyen en la calidad del internet, desde el tipo de enrutador hasta el ancho de banda contratado, la ubicación del router juega un papel crucial que a menudo se subestima.

En contrapartida con lo planteado inicialmente, hay que decir que la frustración de un wifilento, con sus interrupciones, pantallas de carga interminables y videos que se desconectan, puede convertir la navegación en una experiencia tediosa.

Sin más rodeos, la mejor ubicación para el router wifi suele ser el centro de la casa. Esto permite que la señal se propague de manera más uniforme en todas las direcciones, llegando a todos los rincones con mayor potencia.

Para optimizar la señal wifi, hay que pensar como si el router fuera una antena que emite ondas en todas direcciones. Además, es recomendable posicionarlo en un sitio más alto, decisión que mejorará considerablemente la cobertura.