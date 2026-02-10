Godoy Cruz: cuál será el nuevo club del Indio Fernández

A pesar de que la atención de los hinchas de Godoy Cruz debería estar centrada en lo que es el debut en la Primera Nacional, está posada en dos polémicas trasendentales a 3 días del partido con Ciudad Bolívar. Uno de ellos, tiene que ver con una nueva salida del plantel, y no es cualquier jugador, sino uno de los referentes y más queridos: NicolásFernández.
Uruguay parece ser el destino de uno de los referentes de Godoy Cruz, como lo es el Indio Fernández, y es que a pesar de su imporancia en el plantel, siquiera formaría parte de los convocados para el debut el próximo viernes en la Primera Nacional. Hay muchas críticas por parte de la hinchada, que también se mantiene atento a la cancha en la que el Expreso jugará con Ciudad Bolívar.
Gambarte o Malvinas: dónde será el debut de Godoy Cruz
Las cosas para el debut de Godoy Cruz en la Primera Nacional parecían estar bastante claras, no en el equipo de Mariano Toedtli, sino más bien sobre lo que era la fecha, hora y estadio del encuentro contra Ciudad Bolívar. En las últimas horas estalló una bomba en las redes sociales, luego de que se conociera que el Tomba podría cambiar de estadio para el partido.
"¿MALVINAS O GAMBARTE? La reparación del campo del #Gambarte sufrió las tormentas. Si bien había optimismo para llegar al debut, los imponderables climáticos frenaron el avance de los trabajos. A esta hora, el piso estaría en 7p" avisó el periodista Chicho Bazzalli en las últimas horas sobre el debut de Godoy Cruz.
El anuncio del periodista y de otros colegas, generaron mucho enojo entre la hinchada del Tomba, que no dejaron de reclamar porque se juegue en el Feliciano Gambarte: "que corran, pongan huevo y ganen. En casa, como lo soñamos siempre". Se replicó mucho que apelen al sentido de pertenencia y que no se justifiquen con el estado de la cancha.
La información de última hora asegura que el Feliciano Gambarte filtró bien el agua que quedaba estancada, y que existe un 60% de posibilidades de que finalmente Godoy Cruz haga su debut contra Ciudad Bolívar en su estadio renovado.
¿Falta la firma?: este sería el nuevo club de Nicolás Fernández
Seguramente la ilusión de muchos hinchas bodegueros era que Nicolás Fernández sea una de las banderas a lo largo de la Primera Nacional, por el sentido de pertenencia que logró transmitir desde el verde césped, donde se destacó por su garra y despliegue físico. Lamentablemente, parece que el sueño está próximo a llegar al fin.
Luego de que no apareciera en el amistoso contra San Martín de San Juan, y se filtraran imágenes del jugador trotando solo en las canchas de entrenamiento de Godoy Cruz en Coquimbito, se conoció que el "8" uruguayo estaría a punto de cerrar su salida del Expreso. Hasta el momento, Peñarol y Belgrano habían intentado llevarse al mediocampista, pero fueron ofertas insuficientes.
Según se conoció en las últimas horas, entre las ganas del jugador de salir y la posibilidad de que quede colgado, Godoy Cruz habría optado por aceptar una de las ofertas, estrictamente la de Peñarol.
Un medio partidario de Peñarol reveló los siguientes datos de la operación: "Godoy Cruz pasó de pedir 4 millones limpios a pedir 2.2 M por el pase del indio Fernández. Peñarol envío una oferta de poco más de 1 millón de dólares por el 50%".