Godoy Cruz: cuál será el nuevo club del Indio Fernández

"¿MALVINAS O GAMBARTE? La reparación del campo del #Gambarte sufrió las tormentas. Si bien había optimismo para llegar al debut, los imponderables climáticos frenaron el avance de los trabajos. A esta hora, el piso estaría en 7p" avisó el periodista Chicho Bazzalli en las últimas horas sobre el debut de Godoy Cruz.

El anuncio del periodista y de otros colegas, generaron mucho enojo entre la hinchada del Tomba, que no dejaron de reclamar porque se juegue en el Feliciano Gambarte: "que corran, pongan huevo y ganen. En casa, como lo soñamos siempre". Se replicó mucho que apelen al sentido de pertenencia y que no se justifiquen con el estado de la cancha.

Feliciano Gambarte

La información de última hora asegura que el Feliciano Gambarte filtró bien el agua que quedaba estancada, y que existe un 60% de posibilidades de que finalmente Godoy Cruz haga su debut contra Ciudad Bolívar en su estadio renovado.

¿Falta la firma?: este sería el nuevo club de Nicolás Fernández

Seguramente la ilusión de muchos hinchas bodegueros era que Nicolás Fernández sea una de las banderas a lo largo de la Primera Nacional, por el sentido de pertenencia que logró transmitir desde el verde césped, donde se destacó por su garra y despliegue físico. Lamentablemente, parece que el sueño está próximo a llegar al fin.

Luego de que no apareciera en el amistoso contra San Martín de San Juan, y se filtraran imágenes del jugador trotando solo en las canchas de entrenamiento de Godoy Cruz en Coquimbito, se conoció que el "8" uruguayo estaría a punto de cerrar su salida del Expreso. Hasta el momento, Peñarol y Belgrano habían intentado llevarse al mediocampista, pero fueron ofertas insuficientes.

indio fernandez.jpeg

Según se conoció en las últimas horas, entre las ganas del jugador de salir y la posibilidad de que quede colgado, Godoy Cruz habría optado por aceptar una de las ofertas, estrictamente la de Peñarol.

Un medio partidario de Peñarol reveló los siguientes datos de la operación: "Godoy Cruz pasó de pedir 4 millones limpios a pedir 2.2 M por el pase del indio Fernández. Peñarol envío una oferta de poco más de 1 millón de dólares por el 50%".