Godoy Cruz definió a su nuevo capitán y apartó a un referente muy querido

En el caso de Poggi, que había emocionado a los hinchas con un mensaje de que iba a quedarse para ayudar a ascender pero a las horas se retractó, y del uruguayo Fernández, son dos de los jugadores que quedan en el plantel, que pueden llegar a ser negociados, siempre y cuando la oferta sirva.

El mediocampista "che" del Expreso recibió dos propuestas, una a préstamo que desde el club se consideró insuficiente, y la otra no se filtró. Se trataban de negociaciones de Godoy Cruz con Belgrano de Córdoba y Peñarol de Uruguay.

Desde entonces, Fernández se entrena diferenciado, y no participando de las prácticas bajo las órdenes de Mariano Toedtli. La posición del mediocampista que llegó a ser capitán y de los más queridos por el hincha es clara: salir del Tomba.

Nuevo capitán para Godoy Cruz

El capitán de un equipo de fútbol es aquel jugador que sabe manejar los ánimos del equipo, levantarlo cuando no puede pararse, y ser la voz oficial para hablar con el árbitro. Es por eso mismo que debe tener el respeto del resto del equipo y el temperamento para hacerlo. Eso definió Godoy Cruz.

El plantel del Tomba eligió al nuevo capitán del equipo, luego de la salidas de nombres muy importantes y con la presencia de algunos referentes aún en él, como Mateo Mendoza que ya supo serlo.

Se trata de Roberto Ramirez, el arquero que surgió de Godoy Cruz y que regresó al club para jugar la Primera Nacional luego de varios pasos por equipos de la categoría.

Hay que recordar que el Expreso se prepara para debutar en la Primera Nacional el próximo viernes 13 de febrero ante Ciudad Bolivar, haciendo de local en el Gambarte.