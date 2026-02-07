Por qué Edinson Cavani volvió a quedar fuera de los convocados de Boca

Edinson Cavani Edinson Cavani entrenó a la par de sus compañeros, pero no será tenido en cuenta para el partido con Vélez.

El plan de ataque de Boca y las bajas por lesión

Para visitar a Vélez, el entrenador de Boca recupera una pieza fundamental: Miguel Merentiel. La Bestia dejó atrás su desgarro en el sóleo y, ante la falta de variantes, se perfila como posible titular en el José Amalfitani.

De ser así, el delantero uruguayo liderará el tridente ofensivo junto a Kevin Zenón y el juvenil Gonzalo Gelini, en un once que también contará con la presencia estelar de Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar en la mitad de la cancha.

Pese a esto, no todas son buenas noticias. El panorama médico de Boca sigue sumando dolores de cabeza. Además de la ausencia de Cavani, el cuerpo médico confirmó los desgarros de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, ambos lesionados en la práctica del miércoles.

Sus lugares en la lista serán ocupados por los juveniles Leonel Flores y Camilo Rey Domenech, quienes buscarán aprovechar su oportunidad en un banco de suplentes diezmado por inconvenientes físicos.

ubeda derrota Claudio Úbeda optó por preservar al Matador.

Ante este panorama, Claudio Úbeda tendría definido el equipo titular para visitar al Vélez de Guillermo Barros Schelotto en el duelo que se jugará en el José Amalfitani este domingo, desde las 22.15.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón, serían los elegidos por el Sifón.