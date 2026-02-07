Inicio Ovación Fútbol Edinson Cavani
Por qué Edinson Cavani volvió a quedar fuera de los convocados de Boca

Edinson Cavani entrenó toda la semana con normalidad, pero el DT de Boca tomó una tajante decisión: no incluirlo entre los concentrados para visitar a Vélez

Fabián Salamone
Edinson Cavani no forma parte de los convocados de Boca para visitar a Vélez.

Aquellos que se ilusionaban con volver a ver a Edinson Cavani con la camiseta de Boca deberán seguir esperando. Al menos una semana más. Pese a que se entrenó a la par de sus compañeros desde el martes, y no mostró signos de dolo, Claudio Úbeda optó por no incluirlo entre los concentrados para el partido con Vélez.

La decisión del DT responde a una postura de extrema cautela. Tras un 2025 marcado por molestias en el psoas y una lumbalgia que le impidió realizar la pretemporada este año entiende que, aunque el Matador está recuperado, aún no se encuentra al 100% desde lo físico.

Y si bien el deseo de Cavani es volver a sumar minutos, el objetivo es que su regreso sea definitivo y sin recaídas, apuntando con todos sus cañones al próximo partido en La Bombonera (el domingo 15 de febrero, a las 19.30 ante Platense).

Edinson Cavani
Edinson Cavani entrenó a la par de sus compañeros, pero no será tenido en cuenta para el partido con Vélez.

El plan de ataque de Boca y las bajas por lesión

Para visitar a Vélez, el entrenador de Boca recupera una pieza fundamental: Miguel Merentiel. La Bestia dejó atrás su desgarro en el sóleo y, ante la falta de variantes, se perfila como posible titular en el José Amalfitani.

De ser así, el delantero uruguayo liderará el tridente ofensivo junto a Kevin Zenón y el juvenil Gonzalo Gelini, en un once que también contará con la presencia estelar de Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar en la mitad de la cancha.

Pese a esto, no todas son buenas noticias. El panorama médico de Boca sigue sumando dolores de cabeza. Además de la ausencia de Cavani, el cuerpo médico confirmó los desgarros de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, ambos lesionados en la práctica del miércoles.

Sus lugares en la lista serán ocupados por los juveniles Leonel Flores y Camilo Rey Domenech, quienes buscarán aprovechar su oportunidad en un banco de suplentes diezmado por inconvenientes físicos.

ubeda derrota
Claudio &Uacute;beda opt&oacute; por preservar al Matador.

Claudio Úbeda optó por preservar al Matador.

Ante este panorama, Claudio Úbeda tendría definido el equipo titular para visitar al Vélez de Guillermo Barros Schelotto en el duelo que se jugará en el José Amalfitani este domingo, desde las 22.15.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón, serían los elegidos por el Sifón.

