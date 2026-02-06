Alexis Matteo, sin pelos en la lengua tras la eliminación del Deportivo Maipú ante Deportivo Riestra

"Ahora ya nos metemos de lleno en el debut con Agropecuario, el objetivo que tenemos es ser competitivos y poder realizar un buen torneo", cerró el entrenador del Deportivo Maipú.

entrenamiento deportivo Maipú Deportivo Maipú tras la eliminación de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra se prepara para su debut en la Primera Nacional ante Agropecuario. Foto: Prensa Deportivo Maipú

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Luego del debut y despedida de la Copa Argentina 2026, el Deportivo Maipú ya tiene el foco puesto en el inicio del torneo de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

Luego de la derrota ante Riestra, el Cruzado se entrenó en el Predio de River y regresó a Mendoza.

Tras tener el fin de semana libre, el próximo lunes comenzará a transitar los días previos al arranque del campeonato. El equipo maipucino comenzará jugando en la Zona B en condición de visitante, ya que el sábado 14 de febrero visitará a Agropecuario, a las 18.

Los dirigidos por Alexis Matteo partirán hacia Carlos Casares el jueves por la noche vía terrestre.