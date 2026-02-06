Alexis Matteo, sin pelos en la lengua tras la eliminación del Deportivo Maipú ante Deportivo Riestra

Deportivo Maipú cayó ante Deportivo Riestra, por los 32avos de final de la Copa Argentina, en el estadio Ciudad de Caseros (la cancha de Estudiantes de Buenos Aires). El Cruzado se despidió de la competencia y comenzó con el pie izquierdo la temporada. Alexis Matteo, entrenador del equipo, analizó la caída en el programa Ascenso por 3.
"La verdad que nos vamos tristes y amargados por el resultado, que no nos permitió acceder a la siguiente instancia de la Copa. A su vez estamos contentos por lo que hizo el equipo en este primer partido del año", opinó Alexis Matteo.
El conductor del equipo valoró el rendimiento de sus jugadores ante el Malevo y reconoció: "El gol de ellos marcó la diferencia, el resultado justo hubiera sido un empate, en el fútbol siempre no gana el que lo merece sino el que concreta las oportunidades. Tuvimos varias chances y no pudimos definir".
"Ahora ya nos metemos de lleno en el debut con Agropecuario, el objetivo que tenemos es ser competitivos y poder realizar un buen torneo", cerró el entrenador del Deportivo Maipú.
Lo que viene para el Deportivo Maipú
Luego del debut y despedida de la Copa Argentina 2026, el Deportivo Maipú ya tiene el foco puesto en el inicio del torneo de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.
Luego de la derrota ante Riestra, el Cruzado se entrenó en el Predio de River y regresó a Mendoza.
Tras tener el fin de semana libre, el próximo lunes comenzará a transitar los días previos al arranque del campeonato. El equipo maipucino comenzará jugando en la Zona B en condición de visitante, ya que el sábado 14 de febrero visitará a Agropecuario, a las 18.
Los dirigidos por Alexis Matteo partirán hacia Carlos Casares el jueves por la noche vía terrestre.