Inicia la competencia para el Deportivo Maipú: 28 jugadores y los esquemas de Alexis Matteo

¡Se acabó la espera y la pelota empieza a rodar! El Deportivo Maipú comienza de manera oficial el 2026 con doble competencia, Copa Argentina y Primera Nacional. El entrenador, Alexis Matteo, ya tiene el plantel conformado con 28 futbolistas y los esquemas pensados para un año cargado de ilusión.
La agenda 2026 marca que el inicio del Cruzado será el próximo jueves 5 de febrero, cuando enfrente a Deportivo Riestra por los 32avos. de final de la Copa Argentina, encuentro que se jugará en Estadio Ciudad de Caseros (Estudiantes de Buenos Aires), desde las 19.
Luego, los dirigidos por Matteo harán su debut oficial en la Primera Nacional el sábado 14 cuando visiten a Agropecuario, por la fecha 1 de la Zona B. El partido se jugará desde las 18 en Carlos Casares.
El Deportivo Maipú tiene el plantel conformado: los esquemas de Alexis Matteo
Alexis Matteo cuenta con el plantel conformado y cerrado, salvo que el mercados de pases (aún abierto para la Primera Nacional) les de alguna oportunidad. En total llegaron 11 refuerzos y hubo, al menos, más de 10 bajas.
El último jugador en llegar fue el centrodelantero Lisandro Cabrera (28), que viene de estar en Atlético Tucumán, en el 2019 pasó por el Lobo y también jugó en el exterior (su último club fue Sol de América de Paraguay).
Los 28 futbolistas del Deportivo Maipú para el primer semestre del 2026 son:
Arqueros: Nahuel Galardi, Luciano Peraggini y Agustín Pavón.
Defensores: Lucas Faggioli, Mateo Ortale, Aron Agüero, Santiago Paulini, Luciano Arnijas, Agustín Leiva, Juan Pablo de la Reta, Nicolás Fernández y Tiziano Andino.
Mediocampistas: Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto, Marcelo Eggel, Fausto Montero, Juan Cruz Arno, Luca Landriel, Joaquín Nazar y Julián Vera.
Delanteros: Franco Saccone, Tomás Silva, Matías Viguet, Felipe Rivarola, Juan Cruz Giacone, Lisandro Cabrera y Víctor Barrera.
Los esquemas que probó Alexis Matteo
Claramente el entrenador del Deportivo Maipú, Alexis Matteo, tuvo bastante tiempo de trabajo en la pretemporada, ya que desde noviembre viene practicando con gran parte del plantel al mantenerse la base que terminó jugando el año pasado.
Por eso con esquemas muy flexibles, pero con la intensión de ser un equipo directo y agresivo. En principio el once arrancaría jugando 4-4-2, que dependiendo el partido se puede ver un 4-3-3 (dibujo táctico muy utilizado en el 2025).
De atrás para adelante, el once comienza con cuatro defensores, cuatro volantes en forma de rombo cuando se ataca (dejando bien marcada la posición de Eggel moviéndose como un enlace por todo el frente de ataque); y dos delanteros. En tanto que cuando el equipo se repliega, el "Chelo" se suma a la línea de volantes para recuperar rápido.
Con la variedad de futbolistas que cuenta el DT para el 2026, es muy factible que en muchos partidos el Cruzado juegue con tres atacantes. Esto se debe también que el regreso de Matías Viguet le da al equipo, experiencia, recorrido y gol.