El secreto para Fabrizio Sartori del buen momento de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia gana, gusta e ilusiona a sus hinchas

La victoria ante Sarmiento de Junín dejó a la Lepra como líder momentáneo de la Zona B en el Torneo Apertura. El equipo de Alfredo Berti tomó esa ubicación merecidamente dada la agresividad y confianza que se demostrado en cancha a lo largo de estas tres fechas. "Tenemos un grupo muy lindo, que todos tiran para el mismo lado. Hay mucha competencia interna también y eso, quieras o no, en lo individual te potencia. La confianza empieza por la relación grupal que hay puertas adentro", señaló Fabrizio Sartori.

El delantero de Independiente Rivadavia, que se ha ganado el lugar de remplazante de Arce por su lesión y a base de grandes rendimientos, valoró el presente Azul: "Se mantuvo la base del año pasado y yo creo que desde ahí empezamos a construir también para este año".

En cuanto a esa competencia interna, y las alternativas que hay en cuanto a titulares y suplentes en Independiente Rivadavia, Sartori agregó: "Tenemos un plantel bastante largo en cuanto a jerarquía y experiencia. También de técnica individual, ni hablar, porque entre los chicos que quedaron afuera hay jugadores muy importantes. El grupo está bien así que tenemos que seguir trabajando para llegar bien a los partidos y también para cuando arranque la Copa".

El próximo compromiso de Independiente Rivadavia será ante Estudiantes de Río IV el próximo lunes 9 de febrero, desde las 21.30, en condición de visitante.