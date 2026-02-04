Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
El secreto para Fabrizio Sartori del buen momento de Independiente Rivadavia

Fabrizio Sartori convirtió uno de los goles en el triunfo de Independiente Rivadavia sobre Sarmiento de Junín

Por Carolina Quiroga
Fabrizio Sartori fue el autor de uno de los goles en la victoria de Independiente Rivadavia. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO. 

Fabrizio Sartori Prieto es el delantero que nunca deja en banda a Independiente Rivadavia. Con sacrificio y paciencia, el atancante de Ríos Gallegos siempre respondió con goles cuando el equipo lo necesitó. En la temporada pasada, cuando le tocó salir a Álex Arce por la convocatoria a la Selección de Paraguay, allí estuvo Sartori para demostrar su valor en cancha (marcó seis goles). Este 2026, mientras el paraguayo afronta la recuperación de su fractura de clavícula, el joven de 23 años también se expresó en la red y ya lleva convertidos dos tantos en el Torneo Apertura.

En la victoria de Independiente Rivadavia ante Sarmiento de Junín, Fabrizio Sartori fue el encargado de abrir el marcador en el primer tiempo y darle la ventaja parcial al Azul del Parque. Ante Huracán de Parque Patricios, en la fecha 2, tuvo la misma intervención al poner arriba a la Lepra en el tanteador.

gol independiente sarmiento
Fabrizio Sartori Prieto convirtió uno de los goles en la victoria de Independiente Rivadavia ante Sarmiento de Junín. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

"Esperemos seguir así, estoy muy contento", manifestó el delantero leproso luego del tercer triunfo conscutivo de Independiente Rivadavia. ¿El secreto de su buen momento? "Trato de, primero trabajar para el equipo, y después yo creo que cuando uno hace las cosas bien, por ahí el gol si bien uno lo busca, también es consecuencia de eso".

Independiente Rivadavia gana, gusta e ilusiona a sus hinchas

La victoria ante Sarmiento de Junín dejó a la Lepra como líder momentáneo de la Zona B en el Torneo Apertura. El equipo de Alfredo Berti tomó esa ubicación merecidamente dada la agresividad y confianza que se demostrado en cancha a lo largo de estas tres fechas. "Tenemos un grupo muy lindo, que todos tiran para el mismo lado. Hay mucha competencia interna también y eso, quieras o no, en lo individual te potencia. La confianza empieza por la relación grupal que hay puertas adentro", señaló Fabrizio Sartori.

El delantero de Independiente Rivadavia, que se ha ganado el lugar de remplazante de Arce por su lesión y a base de grandes rendimientos, valoró el presente Azul: "Se mantuvo la base del año pasado y yo creo que desde ahí empezamos a construir también para este año".

En cuanto a esa competencia interna, y las alternativas que hay en cuanto a titulares y suplentes en Independiente Rivadavia, Sartori agregó: "Tenemos un plantel bastante largo en cuanto a jerarquía y experiencia. También de técnica individual, ni hablar, porque entre los chicos que quedaron afuera hay jugadores muy importantes. El grupo está bien así que tenemos que seguir trabajando para llegar bien a los partidos y también para cuando arranque la Copa".

El próximo compromiso de Independiente Rivadavia será ante Estudiantes de Río IV el próximo lunes 9 de febrero, desde las 21.30, en condición de visitante.

