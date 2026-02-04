Copa Libertadores: la CONMEBOL anunció un cambio innovador y determinante

Luego de tanta espera, comenzó oficialmente el torneo más importante a nivel Sudamérica. La Copa Libertadores empezó con los partidos de la fase de clasificación, pero la novedad no gira en torno a los primeros resultados, sino más bien a un cambio radical e innovador que tomó la CONMEBOL para la edición 2026.
Con el objetivo de mostrar el juego desde una perspectiva más cercana, la CONMEBOL decidió que desde el primer partido de la CopaLibertadores y durante todo el torneo, los equipos contarán con una pausa de rehidratación. Ya no hay un pacto entre equipos en la previa con el árbitro, sino que habrán 90 segundos por tiempo para aprovecharlo e hidratarse.
CONMEBOL y un cambio innovador en la Copa Libertadores
Con The Strongest recibiendo de local en Bolivia al Deportivo Táchira venezolano, la CopaLibertadores empezó oficialmente con la fase que define los equipos faltantes para los diferentes grupos de la competencia.
Con este partido no solo se inició la competencia más valorada de la CONMEBOL, sino también se comenzó a implementar la normativa más reciente tomada por la organización dirigida por Alejandro Dominguez. Se trata de una medida innovadora en competencias de fútbol, y también radical, ya que frena por completo el partido.
Esta nueva implementación para la Copa Libertadores funcionará de la siguiente manera:
Dos pausas de rehidratación
Una por tiempo
Será de 90 segundos cada una
No está definido si solo será en la edición 2026
Desde la cuenta de Twitter de SportCenter, revelaron que "Se busca que este momento "permita mostrar el juego desde una perspectiva más cercana", siendo la CONMEBOL pionera en la implementación de soluciones innovadoras dentro de una competición continental".
Inició la Copa Libertadores: cuándo juegan los equipos argentinos
El pasado martes comenzó la primera fase previa de la Copa Libertadores, y quienes superen esta etapa, irán directo a la segunda fase, para ir a la tercera y llegar a los grupos de la máxima competencia de la CONMEBOL.
Hasta el momento, hay 28 de los 32 equipos confirmados en los grupos de la Copa Libertadores, mientras los otros 4 lugares se definirán en las fases previas. En el caso de la primera fase se jugará entre el 2 y el 10 de febrero, mientras que la segunda etapa entre el 17 y el 26 de febrero. La tercera, última previa a los grupos, se jugará entre el 3 y el 12 de marzo.
Los equipos argentinos no saben la fecha en la que harán su debut oficial en la Copa Libertadores, pero si es un hecho que será en la semana del 7 de abril. El 18 de marzo se realiza el sorteo para saber cómo se conforma cada grupo.
Los argentinos que competirán en la Copa Libertadores son: