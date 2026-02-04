Copa Libertadores: la CONMEBOL anunció un cambio innovador y determinante

Con este partido no solo se inició la competencia más valorada de la CONMEBOL, sino también se comenzó a implementar la normativa más reciente tomada por la organización dirigida por Alejandro Dominguez. Se trata de una medida innovadora en competencias de fútbol, y también radical, ya que frena por completo el partido.

Esta nueva implementación para la Copa Libertadores funcionará de la siguiente manera:

Dos pausas de rehidratación

Una por tiempo

Será de 90 segundos cada una

No está definido si solo será en la edición 2026

copa libertadores

Desde la cuenta de Twitter de SportCenter, revelaron que "Se busca que este momento "permita mostrar el juego desde una perspectiva más cercana", siendo la CONMEBOL pionera en la implementación de soluciones innovadoras dentro de una competición continental".

Inició la Copa Libertadores: cuándo juegan los equipos argentinos

El pasado martes comenzó la primera fase previa de la Copa Libertadores, y quienes superen esta etapa, irán directo a la segunda fase, para ir a la tercera y llegar a los grupos de la máxima competencia de la CONMEBOL.

Hasta el momento, hay 28 de los 32 equipos confirmados en los grupos de la Copa Libertadores, mientras los otros 4 lugares se definirán en las fases previas. En el caso de la primera fase se jugará entre el 2 y el 10 de febrero, mientras que la segunda etapa entre el 17 y el 26 de febrero. La tercera, última previa a los grupos, se jugará entre el 3 y el 12 de marzo.

Los equipos argentinos no saben la fecha en la que harán su debut oficial en la Copa Libertadores, pero si es un hecho que será en la semana del 7 de abril. El 18 de marzo se realiza el sorteo para saber cómo se conforma cada grupo.

Copa Libertadores - Boca

Los argentinos que competirán en la Copa Libertadores son: