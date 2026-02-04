La difícil decisión que deberá tomar Godoy Cruz con un número histórico en la Primera Nacional

Es por eso que, por ejemplo, Iván Zamorano en el Inter italiano usó el número 18 ya que el 9 lo tenía el brasileño Ronaldo. Fue así que el histórico delantero chileno prefirió usar ese dorsal ya que le colocaba un signo "más" entre el 1 y el 8: 1 + 8 = 9.

Ivan Zamorano Iván Zamorano utilizó el número 18, al igual que el Morro García tiempo después en Godoy Cruz.

Otro ejemplo que aplica es que David Beckham en el Real Madrid comenzó a utilizar el número 23 ya que el 7 lo tenía Raúl, capitán y emblema del conjunto blanco. Como el inglés prefirió no pedirle el dorsal, buscó un número con un significado personal y se decidió por el 23, en homenaje a Michael Jordan, su ídolo deportivo.

Un antecedente reciente, ajeno a Godoy Cruz pero similar en su lógica reglamentaria, se dio en la Selección argentina. Lionel Messi no disputó el partido ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, luego de que el cuerpo técnico y el propio jugador acordaran que descansara.

Por ese motivo, en el encuentro disputado el 9 de septiembre de 2025 fue Franco Mastantuono quien debió utilizar de manera obligatoria la camiseta número 10, una situación comparable a la que ahora deberá afrontar Godoy Cruz en la Primera Nacional.

Morro-Garcia.jpg Godoy Cruz tendrá de nuevo en sus filas el histórico número 18.

Godoy Cruz deberá tomar una difícil decisión con un número histórico

Por reglamentación de AFA, Godoy Cruz deberá volver a utilizar el dorsal 18, un número que el club había retirado en homenaje a Santiago "Morro" García, ya que en la Primera Nacional los números de los jugadores titulares deben ser correlativos, es decir, deben utilizar desde el 1 al 11, sin importar quién lo use. Mientras que en el banco de suplente sucederá lo mismo, por lo que el 18 volverá a las canchas.

La medida reabre un debate sensible: cómo equilibrar el cumplimiento de la norma con el valor simbólico que ese número adquirió para el hincha del Tomba, que lo reconoce como parte inseparable de la historia del delantero uruguayo.

Además, el dilema también pasa por quién será el jugador que se anime a vestir un dorsal con tanto peso simbólico, en un momento clave para Godoy Cruz, que necesita una gran campaña para regresar a la Primera División, categoría en la que el Morro García dejó su huella al convertirse en el máximo goleador histórico del club.