Inicio Ovación Fútbol Godoy Cruz
Un dilema eterno

La difícil decisión que deberá tomar Godoy Cruz con un número histórico en la Primera Nacional

La reglamentación de AFA incluye un inciso que indica que Godoy Cruz deberá volver a utilizar un número que habían retirado como forma de homenaje

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Godoy Cruz deberá tomar una decisión de cara al próximo torneo.

Godoy Cruz deberá tomar una decisión de cara al próximo torneo.

El 4 de febrero de 2021 marcó la historia del fútbol argentino: Santiago Morro García fallecía dejando una huella imborrable en el corazón de los hinchas de Godoy Cruz Antonio Tomba. Ahora, cinco años después, el Tomba deberá afrontar una difícil decisión relacionada con el 18, dorsal que vistió y volvió eterno el delantero uruguayo.

La reglamentación de la Primera Nacional es distinta a la de Primera División, por lo tanto Godoy Cruz tendrá que realizar modificaciones relacionadas con los números que utilizarán sus jugadores.

Hinchas-Tomba-despedida-Morro-Garcia7.jpg
El 18 sigue siendo uno de los n&uacute;meros m&aacute;s elegidos por los hinchas de Godoy Cruz.

El 18 sigue siendo uno de los números más elegidos por los hinchas de Godoy Cruz.

Godoy Cruz y un dilema de números

En la Primera División del fútbol argentino, al igual que en el resto de las ligas, los jugadores pueden utilizar el número que deseen en sus espaldas.

Es por eso que, por ejemplo, Iván Zamorano en el Inter italiano usó el número 18 ya que el 9 lo tenía el brasileño Ronaldo. Fue así que el histórico delantero chileno prefirió usar ese dorsal ya que le colocaba un signo "más" entre el 1 y el 8: 1 + 8 = 9.

Ivan Zamorano
Iv&aacute;n Zamorano utiliz&oacute; el n&uacute;mero 18, al igual que el Morro Garc&iacute;a tiempo despu&eacute;s en Godoy Cruz.

Iván Zamorano utilizó el número 18, al igual que el Morro García tiempo después en Godoy Cruz.

Otro ejemplo que aplica es que David Beckham en el Real Madrid comenzó a utilizar el número 23 ya que el 7 lo tenía Raúl, capitán y emblema del conjunto blanco. Como el inglés prefirió no pedirle el dorsal, buscó un número con un significado personal y se decidió por el 23, en homenaje a Michael Jordan, su ídolo deportivo.

Un antecedente reciente, ajeno a Godoy Cruz pero similar en su lógica reglamentaria, se dio en la Selección argentina. Lionel Messi no disputó el partido ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, luego de que el cuerpo técnico y el propio jugador acordaran que descansara.

Por ese motivo, en el encuentro disputado el 9 de septiembre de 2025 fue Franco Mastantuono quien debió utilizar de manera obligatoria la camiseta número 10, una situación comparable a la que ahora deberá afrontar Godoy Cruz en la Primera Nacional.

Morro-Garcia.jpg
Godoy Cruz tendr&aacute; de nuevo en sus filas el hist&oacute;rico n&uacute;mero 18.

Godoy Cruz tendrá de nuevo en sus filas el histórico número 18.

Godoy Cruz deberá tomar una difícil decisión con un número histórico

Por reglamentación de AFA, Godoy Cruz deberá volver a utilizar el dorsal 18, un número que el club había retirado en homenaje a Santiago "Morro" García, ya que en la Primera Nacional los números de los jugadores titulares deben ser correlativos, es decir, deben utilizar desde el 1 al 11, sin importar quién lo use. Mientras que en el banco de suplente sucederá lo mismo, por lo que el 18 volverá a las canchas.

La medida reabre un debate sensible: cómo equilibrar el cumplimiento de la norma con el valor simbólico que ese número adquirió para el hincha del Tomba, que lo reconoce como parte inseparable de la historia del delantero uruguayo.

Además, el dilema también pasa por quién será el jugador que se anime a vestir un dorsal con tanto peso simbólico, en un momento clave para Godoy Cruz, que necesita una gran campaña para regresar a la Primera División, categoría en la que el Morro García dejó su huella al convertirse en el máximo goleador histórico del club.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas