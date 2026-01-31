Este es el plantel de Godoy Cruz para la Primera Nacional con todas las altas y bajas

Godoy Cruz buscará ascender rápidamente a la Primera División del tornero argentino, para ello se rearmó por completo, con salidas de un número importante de jugadores, pero con un plantel que sigue siendo amplio. Sumado a las altas, se pasó en limpio la lista de jugadores con los que cuenta Mariano Toedtli.
La Primera Nacional comenzará en los próximos días, y Godoy Cruz está por cerrar un mercado de pases muy movido, tanto en llegadas como en salidas. Si bien el foco principal está en las bajas de nombres muy importantes, el cuerpo técnico cuenta con un plantel bastante más amplio que muchos equipos de la categoría.
Primera Nacional: qué jugadores dejaron Godoy Cruz
Transitar la Primera Nacional no será un camino fácil para GodoyCruz, más aún desde la salida de nombres importantes del club, como referentes y capitanes. La lista es bastante amplia, y se completa de jugadores que no tenían lugar, o que se encontraban a préstamo en otro sitio.
A diferencia del plantel que conformaba GodoyCruz en su último paso en Primera División, 16 jugadores se fueron del club, y se le suman otros 9 nombres que se encontraban ganando minutos en otros clubes. Estamos hablando de un total de 25 salidas hasta el 31 de enero.
Los nombres más destacados que se fueron de Godoy Cruz son:
Franco Petroli
Juan Escobar
Leonardo Jara
Federico Rasmussen
Guillermo "Pol" Fernández
Gonzalo Ábrego
Walter Montoya
Maximiliano Porcel
Bastián Yáñez
Facundo Altamira
Santino Andino
Agustín Auzmendi
Luca Martínez Dupuy
Cómo se conforma el plantel de Godoy Cruz para la Primera Nacional
Para hacerle frente a la Primera Nacional, el panorama para Mariano Toedtli es completamente diferente al de la gran mayoría de equipos de la categoría. Godoy Cruz cuenta con un plantel de 35 jugadores en total.
Pasando en limpio, el plantel de Godoy Cruz sumó 6 refuerzos, 6 jugadores que volvieron de sus préstamos y subió a 5 juveniles. El mercado de pases, para salidas y llegadas aún está abierto.
El plantel para la Primera Nacional de Godoy Cruz se compone de los siguientes jugadores:
Aqueros: Roberto Ramírez, Nicolás Claa y Santiago Correa
Defensores: Lucas Arce, Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Matías Funes, Esteban Burgos, Leandro Quiroz, Camilo Alessandría, Nahuel Brunet, Juan Segundo Morán, Juan Andrés Meli, Federico Milo
Volantes: Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Andrada, Gonzalo Quinteros, Mariano Santiago, Tomás Pozzo, Agustín Valverde, Santiago Martínez, Brian Orosco, Ezequiel Tejada, Julián Alberti
Delanteros: Misael Sosa, Luciano Pascual, Matías Ramírez, Daniel Barrea, Martín Pino, Nahuel Ulariaga, Bruno Barrionuevo, Willian Riquelme, Oscar González