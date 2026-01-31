Este es el plantel de Godoy Cruz para la Primera Nacional con todas las altas y bajas

A diferencia del plantel que conformaba Godoy Cruz en su último paso en Primera División, 16 jugadores se fueron del club, y se le suman otros 9 nombres que se encontraban ganando minutos en otros clubes. Estamos hablando de un total de 25 salidas hasta el 31 de enero.

Los nombres más destacados que se fueron de Godoy Cruz son:

Franco Petroli

Juan Escobar

Leonardo Jara

Federico Rasmussen

Guillermo "Pol" Fernández

Gonzalo Ábrego

Walter Montoya

Maximiliano Porcel

Bastián Yáñez

Facundo Altamira

Santino Andino

Agustín Auzmendi

Luca Martínez Dupuy

Santino Andino

Cómo se conforma el plantel de Godoy Cruz para la Primera Nacional

Para hacerle frente a la Primera Nacional, el panorama para Mariano Toedtli es completamente diferente al de la gran mayoría de equipos de la categoría. Godoy Cruz cuenta con un plantel de 35 jugadores en total.

Pasando en limpio, el plantel de Godoy Cruz sumó 6 refuerzos, 6 jugadores que volvieron de sus préstamos y subió a 5 juveniles. El mercado de pases, para salidas y llegadas aún está abierto.

Mariano Toedtli Godoy Cruz.

El plantel para la Primera Nacional de Godoy Cruz se compone de los siguientes jugadores: