De estar colgado en Godoy Cruz a ser figura en su nuevo equipo: de quién se trata

Un futbolista sanjuanino que pasó por Godoy Cruz ahora fue figura en el fútbol peruano. Se trata del delantero de 27 años Alan Cantero, que tuvo poca continuidad en el Tomba entre el 2020 y el 2021, ya que jugó 10 partidos.
Alianza Lima, el club donde juega el ex Godoy Cruz Cantero se impuso por 2-1 en su visita al Sport Huancayo, en un partido del Torneo Apertura de la primera división de Perú.
El otro tanto del triunfo de Alianza Lima fue de Paolo Guerrero, quien supo ser figura de la selección peruana. Nahuel Luján descontó para Huancayo.
Además el Rayo Luis Advíncula, ex Boca fue titular en el equipo que dirige el argentino Pablo Guede.
En el descuento llegó el gol de Cantero. Le cometieron una falta a Luis Advíncula, Alan Cantero ejecutó el disparo de tiro libre con potencia y precisión, venciendo la barrera y decretando el gol de la victoria para los dirigidos por Guede.
Tras jugar en Godoy Cruz, el sanjuanino pasó por Estudiantes de Buenos Aires y Barracas Central hasta llegar en el 2025 al elenco peruano.
Inter Miami perdió por goleada 3-0 ante Alianza Lima en el marco de la Noche Blanquiazul, donde el astro Lionel Messi fue titular. Alan Cantero fue protagonista, ya que lloró al intercambiar la camiseta con la Pulga en una conmovedor escena que no tardó en volverse viral en redes sociales.
“Leo es mi ídolo, fue mi inspiración desde chico para estar donde estoy hoy. Así que, para mí, es un orgullo pedirle la camiseta. Estoy muy emocionado, la verdad. Va en un cuadro en la casa (la camiseta)”, le dijo Cantero Latina Deportes colmado por la emoción el fin de semana pasado.
"Cuando terminó el partido lo saludé, es algo que anhelaba tanto. Siento una felicidad inmensa por haberlo podido saludar. Es un orgullo haber compartido hoy la misma cancha, se nota la humildad que tiene y que está predispuesto con todos los chicos. Estoy cumpliendo un sueño”, agregó el delantero.