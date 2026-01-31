De estar colgado en Godoy Cruz a ser figura en su nuevo equipo: de quién se trata

Además el Rayo Luis Advíncula, ex Boca fue titular en el equipo que dirige el argentino Pablo Guede.

En el descuento llegó el gol de Cantero. Le cometieron una falta a Luis Advíncula, Alan Cantero ejecutó el disparo de tiro libre con potencia y precisión, venciendo la barrera y decretando el gol de la victoria para los dirigidos por Guede.

Tras jugar en Godoy Cruz, el sanjuanino pasó por Estudiantes de Buenos Aires y Barracas Central hasta llegar en el 2025 al elenco peruano.

El ex Godoy Cruz Alan Cantero intercambió la camiseta con Messi

Inter Miami perdió por goleada 3-0 ante Alianza Lima en el marco de la Noche Blanquiazul, donde el astro Lionel Messi fue titular. Alan Cantero fue protagonista, ya que lloró al intercambiar la camiseta con la Pulga en una conmovedor escena que no tardó en volverse viral en redes sociales.

“Leo es mi ídolo, fue mi inspiración desde chico para estar donde estoy hoy. Así que, para mí, es un orgullo pedirle la camiseta. Estoy muy emocionado, la verdad. Va en un cuadro en la casa (la camiseta)”, le dijo Cantero Latina Deportes colmado por la emoción el fin de semana pasado.

"Cuando terminó el partido lo saludé, es algo que anhelaba tanto. Siento una felicidad inmensa por haberlo podido saludar. Es un orgullo haber compartido hoy la misma cancha, se nota la humildad que tiene y que está predispuesto con todos los chicos. Estoy cumpliendo un sueño”, agregó el delantero.