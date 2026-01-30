El documental Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo de 1980 ya está disponible en Netflix desde el 30 de enero de 2026 y revive uno de los episodios más emblemáticos de la historia del deporte mundial. Con una duración de 1 hora y 41 minutos y dirigido por Max Gershberg y Jacob Rogal, la producción reconstruye la inolvidable victoria de la selección de Estados Unidos frente a la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Invierno de Lake Placid, en plena Guerra Fría.
Netflix: acaba de estrenar el documental de 91 minutos con las escenas más impactantes del deporte
Netflix estrena el documental sobre el Milagro sobre hielo de 1980, una gesta histórica del deporte que se suma a las series y películas más impactantes
La película repasa el contexto político y deportivo de la época, el abrumador dominio soviético en el hockey sobre hielo y el camino improbable de un equipo estadounidense compuesto casi en su totalidad por jugadores amateurs y universitarios. A través de material de archivo, testimonios y un relato detallado, el documental de Netflix muestra cómo aquel triunfo inesperado se convirtió en un símbolo de esperanza, orgullo nacional y cambio de paradigma en el deporte estadounidense.
Con su llegada al catálogo de Netflix, esta producción se suma a la lista de series y películas deportivas que apuestan por historias reales cargadas de emoción, épica y significado histórico. Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo de 1980 no solo revive un partido legendario, sino que explora el legado que dejó en sus protagonistas y en el hockey internacional.
Netflix: de qué trata Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo de 1980
La sinopsis oficial de Netflix sobre el documental Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo de 1980 versa: "En las Olimpiadas de 1980, un equipo de hockey logra una hazaña heroica e inesperada. A través de material inédito y entrevistas, este documental narra el icónico triunfo.
El Milagro sobre hielo es uno de los momentos más icónicos de la historia del deporte y un símbolo inolvidable de la rivalidad política y cultural de la Guerra Fría. Ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, cuando el equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos, integrado casi en su totalidad por jugadores amateurs y universitarios, venció de manera inesperada a la poderosa selección de la Unión Soviética.
En aquel contexto, el dominio soviético era absoluto: llegaban como campeones olímpicos en 1968, 1972 y 1976, con un plantel repleto de figuras profesionales y leyendas del hockey como Vladislav Tretiak y Valeri Kharlamov. Nadie apostaba por una victoria estadounidense, pero el equipo dirigido por Herb Brooks fue superando cada instancia hasta alcanzar la fase decisiva del torneo.
El partido frente a la Unión Soviética se convirtió en un hito histórico, no solo por el resultado, sino por su enorme carga simbólica. Estados Unidos logró una victoria que trascendió el deporte y se transformó en un triunfo emocional y político para el país. Días después, el equipo confirmó la hazaña al vencer a Finlandia y quedarse con la medalla de oro olímpica.
El llamado Milagro sobre hielo dejó un legado profundo: cambió la percepción del hockey estadounidense, impulsó la carrera de muchos de sus protagonistas, varios terminaron compitiendo en la NHL, y quedó grabado como una de las mayores gestas deportivas de todos los tiempos.
El Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo de 1980
Dónde ver Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo de 1980
Según la zona geográfica, Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo de 1980 se puede ver en:
- Latinoamérica: el documental Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo de 1980 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: el documental Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo de 1980 se puede ver en Netflix.
- España: el documental Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo de 1980 se puede ver en Netflix.