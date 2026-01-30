Netflix: acaba de estrenar el documental de 91 minutos con las escenas más impactantes del deporte

Milagro olímpico El equipo de hockey sobre hielo de 1980 (1)

La sinopsis oficial de Netflix sobre el documental Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo de 1980 versa: "En las Olimpiadas de 1980, un equipo de hockey logra una hazaña heroica e inesperada. A través de material inédito y entrevistas, este documental narra el icónico triunfo.

El Milagro sobre hielo es uno de los momentos más icónicos de la historia del deporte y un símbolo inolvidable de la rivalidad política y cultural de la Guerra Fría. Ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, cuando el equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos, integrado casi en su totalidad por jugadores amateurs y universitarios, venció de manera inesperada a la poderosa selección de la Unión Soviética.

En aquel contexto, el dominio soviético era absoluto: llegaban como campeones olímpicos en 1968, 1972 y 1976, con un plantel repleto de figuras profesionales y leyendas del hockey como Vladislav Tretiak y Valeri Kharlamov. Nadie apostaba por una victoria estadounidense, pero el equipo dirigido por Herb Brooks fue superando cada instancia hasta alcanzar la fase decisiva del torneo.

El partido frente a la Unión Soviética se convirtió en un hito histórico, no solo por el resultado, sino por su enorme carga simbólica. Estados Unidos logró una victoria que trascendió el deporte y se transformó en un triunfo emocional y político para el país. Días después, el equipo confirmó la hazaña al vencer a Finlandia y quedarse con la medalla de oro olímpica.

El llamado Milagro sobre hielo dejó un legado profundo: cambió la percepción del hockey estadounidense, impulsó la carrera de muchos de sus protagonistas, varios terminaron compitiendo en la NHL, y quedó grabado como una de las mayores gestas deportivas de todos los tiempos.

