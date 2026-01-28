El hombre gris es una de las apuestas de acción más potentes dentro del catálogo de Netflix, ideal para los fanáticos de las series y películas cargadas de adrenalina. Estrenada en 2022, esta producción estadounidense combina persecuciones explosivas, tiroteos, peleas cuerpo a cuerpo y un ritmo vertiginoso que no da respiro durante sus 2 horas y 9 minutos de duración.
Netflix: va más allá de los límites y es una película que funciona como una inyección de adrenalina pura
Ana de Armas es la protagonista de este drama de acción lleno de adrenalina. Está en Netflix y arrasa entre las series y películas de su género
Protagonizada por Ryan Gosling y Ana de Armas, la película presenta un thriller de espionaje intenso, que apuesta más al espectáculo que a la originalidad. La crítica ha sido dispar, pero varios especialistas destacaron su capacidad de entretener: desde su acción “divertida y sin vueltas”, hasta su tono exagerado y violentamente estilizado, que convierte cada escena en un despliegue visual constante.
Sin reinventar el género, El hombre gris cumple con creces como una experiencia de acción pura, sostenida por el carisma de Ryan Gosling, el magnetismo de Ana de Armas y una puesta en escena diseñada para disfrutar sin pausas. Dentro de Netflix, es una opción ideal para quienes buscan espectáculo, tensión y entretenimiento a gran escala.
Netflix: de qué trata la película El hombre gris
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El hombre gris versa: “Un agente de la CIA con habilidades sin igual. Un enemigo despiadado. Esta cacería mortal abarca desde Bangkok hasta Berlín y desde Viena hasta Praga”.
La trama de la película de Netflix sigue a Court Gentry, un agente de la CIA que no le tiene miedo a nada, actúa sin piedad y ha sido entrenado para pasar totalmente desapercibido, como un fantasma, al margen de todo.
El problema para Court (Ryan Gosling) es que ahora es perseguido por los hombres de la propia CIA para la que trabaja, quienes buscan eliminarlo luego de que este descubriera algunos secretos muy bien guardados. La agente Dani Miranda (Ana de Armas), tiene como misión proteger a Court, cueste lo que cueste.
Netflix: tráiler de la película El hombre gris
Reparto de El hombre gris, película de Netflix
- Ryan Gosling (Court Gentry/Sierra Seis)
- Chris Evans (Lloyd Hansen)
- Ana de Armas (Dani Miranda)
- Dhanush (Avick San)
- Jessica Henwick (Suzanne Brewer)
Dónde ver la película El hombre gris, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El hombre gris se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El hombre gris (The Gray Man) se puede ver en Netflix.
- España: la película El hombre gris se puede ver en Netflix.