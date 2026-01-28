Netflix: va más allá de los límites y es una película que funciona como una inyección de adrenalina pura

netflix-el-hombre-gris1.jpg

Netflix: de qué trata la película El hombre gris

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El hombre gris versa: “Un agente de la CIA con habilidades sin igual. Un enemigo despiadado. Esta cacería mortal abarca desde Bangkok hasta Berlín y desde Viena hasta Praga”.

La trama de la película de Netflix sigue a Court Gentry, un agente de la CIA que no le tiene miedo a nada, actúa sin piedad y ha sido entrenado para pasar totalmente desapercibido, como un fantasma, al margen de todo.

netflix-el-hombre-gris.jpg

El problema para Court (Ryan Gosling) es que ahora es perseguido por los hombres de la propia CIA para la que trabaja, quienes buscan eliminarlo luego de que este descubriera algunos secretos muy bien guardados. La agente Dani Miranda (Ana de Armas), tiene como misión proteger a Court, cueste lo que cueste.

Netflix: tráiler de la película El hombre gris

Embed - El Hombre Gris | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El hombre gris, película de Netflix

Ryan Gosling (Court Gentry/Sierra Seis)

Chris Evans (Lloyd Hansen)

Ana de Armas (Dani Miranda)

Dhanush (Avick San)

Jessica Henwick (Suzanne Brewer)

Dónde ver la película El hombre gris, según la zona geográfica