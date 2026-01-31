Juan Cruz Yacopini publicó un emotivo mensaje tras su accidente: "Estoy corriendo la carrera más difícil"

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini reapareció con un emotivo mensaje este sábado tras estar un mes y medio internado a causa de un accidente en el Dique El Carrizal.
Yacopini, de 26 años, quien ha sido un asiduo participante del Rally Dakar, dio una excelente noticia al utilizar la red social Instagram para agradecerle a la gente por el apoyo recibido tras el duro momento que vivió el 19 de diciembre pasado.
"Estoy corriendo la carrera más difícil de mi vida. De corazón muchas gracias a todos por pedir por mi salud, espero me sigan acompañando de la misma manera... De corazón mil gracias!", señaló Yacopini.
Esta declaración soreprendió gratamente a sus seguidores y a toda la gente que ha pedido por su mejoría.
A días de viajar a Arabia Saudita para competir en el Rally Dakar, Juan Cruz Yacopini sufrió un gravísimo accidente mientras estaba en el Dique El Carrizal. El hecho ocurrió cuando el piloto saltó al agua desde su lancha, sufriendo una lesión medular.
La salud de Juan Cruz Yacopini se agravó cuando, durante el traslado sanitario, padeció un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a una intervención médica de urgencia.
Luego de más de dos semanas, en las cuales estuvo internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo, Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires. El viaje se llevó a cabo el 5 de enero, y se realizó producto de la complejidad de su cuadro, que derivó en un vuelo sanitario al Instituto Fleni. El piloto continúa con su tratamiento y rehabilitación.