Juan Cruz Yacopini publicó un emotivo mensaje tras su accidente: "Estoy corriendo la carrera más difícil"

juan-cruz-yacopini-redes Este es el mensaje de Juan Cruz Yacopini en las redes.

Esta declaración soreprendió gratamente a sus seguidores y a toda la gente que ha pedido por su mejoría.

Cómo fue el accidente de Juan Cruz Yacopini

A días de viajar a Arabia Saudita para competir en el Rally Dakar, Juan Cruz Yacopini sufrió un gravísimo accidente mientras estaba en el Dique El Carrizal. El hecho ocurrió cuando el piloto saltó al agua desde su lancha, sufriendo una lesión medular.

La salud de Juan Cruz Yacopini se agravó cuando, durante el traslado sanitario, padeció un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a una intervención médica de urgencia.

Luego de más de dos semanas, en las cuales estuvo internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo, Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires. El viaje se llevó a cabo el 5 de enero, y se realizó producto de la complejidad de su cuadro, que derivó en un vuelo sanitario al Instituto Fleni. El piloto continúa con su tratamiento y rehabilitación.