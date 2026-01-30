Fernando Alonso arrancó su temporada en la Fórmula 1 y recibió un sentido homenaje de Alcaraz

El tenista de 22 años no logró contener su alegría y emoción luego de haber jugado casi seis horas y en la celebración decidió homenajear a Fernando Alonso, quien en la misma jornada comenzó su temporada 2026 en la Fórmula 1 al salir a la pista del Circuito de Barcelona-Cataluña para realizar los primeros ensayos en su monoplaza de Aston Martin.

Carlos Alcaraz vio que la pelota de su rival no superaba la red y automaticamente cayó al suelo en una muestra de agotamiento tanto físico como mental. Luego de saludar al alemán le hizo un guiño a los fanáticos de la Fórmula 1 y, específicamente, a los seguidores de Fernando Alonso.

Carlos Alcaraz - Grulla Carlos Alcaraz replicó el festejo histórico de la Fórmula 1.

Es que el tenista murciano hizo el festejo de la grulla, la marca registrada de Fernando Alonso en 2006 cuando salió campeón del mundo de la Fórmula 1.

Fernando Alonso volvió a la Fórmula 1

Fernando Alonso no clavó los frenos en el inicio de una nueva era con el cambio de reglamentación de la Fórmula 1 y hoy salió por primera vez en las pistas en el contexto de las jornadas de ensayos que sirven para comenzar a recaudar datos fundamentales de cara a la nueva generación.

El piloto asturiano de 44 años puso en pista el AMR26 cumpliendo su sueño de conducir un monoplaza diseñado por Adrain Newey que, a priori, se trata de un coche atrevido y valiente que le servirá para dar pelea con el objetivo de conseguir su tricampeonato.

Fernando Alonso Fernando Alonso está de regreso en la Fórmula 1.

En la jornada desarrollada por la mañana cumplió con tiempos discretos ya que su mejor vuelta la logró en 1:21.729, muy por drtrás de Charles Leclerc, quien lideró con 1:16.949 en las primeras pruebas.

Los monoplazas de la Fórmula 1 pondrán primera el viernes 6 de marzo en el Circuito de Albert Park que finalizará el domingo 8 con el Gran Premio de Australia.